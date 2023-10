Verlieren verboten

Der Club schrammte nur haarscharf an einem Auswärtssieg in Winzendorf vorbei, hatte kurz vor dem Ende dicke Dinger liegen gelassen um die drei Punkte einzusacken. Für Coach Manfred Zöchling stimmte die Leistung: „Wir waren richtig gut, konnten uns nur nicht belohnen.“ Dass man auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen kann zeigen die Ergebnisse. Zwar verlor man unter anderem im Neustadt-Derby gegen den Leader Admira knapp 1:2, hätte sich aber auch da mindestens einen Zähler verdient gehabt. Nun wartet mit Lichtenwörth die nächste Spitzenmannschaft. „Wir spielen immer um zu gewinnen. Dieses Mal soll es auch gegen ein Top-Team so weit sein“, will Coach Zöchling etwas Zählbares mitnehmen. Für Lichtenwörth hingegen zählt nur ein Sieg um den Anschluss an Weikersdorf und der Admira nicht zu verlieren.

Ähnliches gilt für den SC Piesting, der momentan auf Platz vier hält. Für die Dorfer-Elf sollen im Heimspiel gegen Pottendorf drei Punkte her um vorne dranzubleiben. „Wir wollen immer gewinnen, vor Allem zu Hause“, will der Coach die drei Punkte. Für die SVg Pottendorf, die vergangene Woche Oed knapp mit 2:1 besiegen konnte, soll es auch gegen Piesting etwas Zählbares geben. Mit einem Sieg der Pottendorfer könnten sie sich auf einen Punkt an Piesting annähern.

Nach der leidenschaftlichen Leistung beim Tabellenführer, die aber unbelohnt blieb, will der SC Theresienfeld im Heimspiel gegen Winzendorf dieses Mal Punkte mitnehmen. „Wenn wir die Leistung von voriger Woche abrufen können, können wir gegen jeden Gegner gewinnen“, sah Trainer Markus Hinterreither die beste Leistung seiner Elf und will dort anknüpfen wo man gegen die Admira aufgehört hat. Für den SV Winzendorf gilt, nach dem Remis gegen den Club zurück in auf Siegerstraße zu finden. „Das war nicht der Anspruch den wir uns selber stellen, die nächsten Spiele gilt es zu gewinnen“, will Coach Braunstorfer 12 Punkte aus den letzten vier Herbstrunden.

Wampersdorf will mit einem Heimerfolg gegen HW wieder in die Top-Fünf vorstoßen. Die Hausherren erkämpften sich letzte Woche in einem wilden 4:4-Unentschieden gegen Lichtenwörth einen Punkt und wollen dies mit einem Sieg diese Woche bestätigen. „Alles andere als drei Punkte wäre eine Enttäuschung“, findet Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz klare Worte. Die Gäste aus Wiener Neustadt hingegen feierten vergangene Runde den ersten Sieg dieser Saison und hoffen nun auch die Wampersdorfer zu überraschen.

Fernduell im Titelrennen

Trotz einiger Ausfälle hofft Oed gegen Admira Wiener Neustadt eine Überraschung zu schaffen. Die Piestingtaler wollen sich mit einem Erfolg wieder in die obere Tabellenhälfte kämpfen. „Die Außenseiterrolle liegt uns besser. Vielleicht können wir die Situation ausnutzen und die Meisterschaft spannender machen“, erklärt Oed-Trainer Jürgen Eidler. Admira Wiener Neustadt hingegen hofft auf den achten Sieg im achten Spiel.

Weikersdorf muss zu Hause einen Pflichtsieg gegen Wöllersdorf einfahren, um das Titelrennen spannend zu halten. Die Hausherren konnten das letzte Spiel nicht gewinnen, während Wöllersdorf in dieser Saison noch gar nicht gewinnen konnte. „Wir hoffen, dass wir es am Samstag wieder besser machen“, erklärt Weikersdorfs Spielertrainer Christopher Hatzl. „Wir wollen so viele Punkte hamstern wie möglich“, so Wöllersdorf-Spielertrainer Walter Lichtenwörther.