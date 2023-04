Wenn Zillingdorf Lichtenwörth die Daumen drückt

Werbung

Tabellenführer Zillingdorf startete mit sechs Punkten perfekt ins Frühjahr. Nach einem knappen 4:3-Sieg über HW und einem 5:1 über Wöllersdorf geht es nun nach Winzendorf. Florian Breimaier und Co. legten einen passablen Start ins Frühjahr hin, holten vier Zähler aus zwei Partien, unter anderem auch ein Remis gegen Zillingdorfs einzig verbliebenen Titelkonkurrenten Admira Wr. Neustadt. Und auch Zillingdorf hat an das letzte Gastspiel in der Steinbruch-Gemeinde keine guten Erinnerungen, verlor mit 1:6. Die Admira muss am Samstagnachmittag nach Lichtenwörth. Die Hausherren schlugen in den ersten beiden Runden mit Piesting und Oed zwei Top Fünf-Teams. Die Admira ist gewarnt, kam selbst mit einem X gegen Winzendorf und einem 3:1 gegen den Club 83 eher schleppend in die Gänge. Eine Niederlage würde die Aufstiegsambitionen fast schon auslöschen.

Sieben Teams um Platz drei

Hinter dem Top-Duo rückt das Mittelfeld immer näher zusammen. Zwischen dem Dritten und dem Neunten sind nur fünf Punkte. Piesting, aktuell Tabellendritter, muss nach Wampersdorf. Beide Mannschaften konnten in der Rückrunde noch nicht gewinnen. Die Viertplatzierter Oeder gastieren beim Zehnten Theresienfeld. Die Piestingtaler warten ebenfalls noch auf den ersten Erfolg im Frühjahr. Einen Sprung nach vorne nehmen HW Wiener Neustadt (7.) und Wöllersdorf (9.) ins Visier. Am heutigen Freitag hat Club 83 nochmals die Chance den Kampf gegen die Rote Laterne spannend zu gestalten. Mit dem ersten Saisonsieg würden die Flugfelder den Abstand auf den Vorletzten Pottendorf auf zwei Zähler verkürzen.