Zillingdorfs Verfolger unter Druck

Die Admira kam gegen Winzendorf nicht über ein Remis hinaus. Und auch die Teams auf den nächsten Plätzen, Piesting, Oed und Wampersdorf, konnten in der ersten Runde nicht reüssieren. Heißt: Zum Auftakt lief alles für Tabellenführer Zillingdorf, der seine Führung auf sechs Punkte ausbauen konnte. Jetzt geht es gegen Wöllersdorf. Der Tabelensechste legte mit dem 4:1 gegen Pottendorf einen Start nach Maß hin, will jetzt für eine Überraschung sorgen, so wie am 15. August 2021, da gewann Wöllersdorf in Zillingdorf nämlich mit 5:3. Die Admira hat die vermeintlich einfachste Aufgabe vor der Brust. Die Josefstädter treffen im Wiener Neustädter Stadtderby auf Schlusslicht Club 83. Die Flugfelder holten in der ersten Frühjahresrunde aber zumindest den zweiten Punkt der laufenden Saison.

Überraschungsteams gegen die Verlierer aus Runde eins

Piesting möchte gegen Theresienfeld, das zuletzt Wampersdorf ein Unentschieden abrang, zurück in die Spur finden. Oed, das gegen den Club schon zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte abgab, will sich gegen Lichtenwörth rehabilitieren. Der Gegner plant hingegen nach Piesting das nächste Team aus den Top Vier ins Straucheln zu bringen. Pottendorf könnte mit einem Sieg den Anschluss ans hintere Mittelfeld schaffen. Winzendorf könnte sich mit einem Sieg wieder Richtung Top Fünf orientieren. Und schon am Freitagabend möche HW das 2:7 aus dem Herbst gegen Wampersdorf vergessen machen.

Die nächste Runde

Freitag 19:30 Uhr:HW Wr. Neustadt - Wampersdorf (Oezdogan) Samstag 16:30 Uhr:Pottendorf - Winzendorf (Bajric) Lichtenwörth - SG Ortmann / Oed-Waldegg II (Schwarzl) Admira Wr. Neustadt - Club 83 Wr. Neustadt (Schuster) 17:00 Uhr:Piesting - Theresienfeld (Schewzik) Sonntag 16:30 Uhr:Zillingdorf - Wöllersdorf (Schwarzl)