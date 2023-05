Zurück in der Spur, aber noch nicht durch

Gegen Theresienfeld war zwar viel Kampf dabei, aber Zillingdorf ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach dem knappen 3:2-Sieg - den Dustin Scheibelhofer erst mit einem Freistoß in Minute 83 fixierte - schoss der Tabellenführer Schlusslicht Club 83 mit 3:0 ab. Die kommende Aufgabe wird für Hüseyin Aydin und Co aber wieder deutlich schwieriger. Die Halbauer-Elf muss nach Piesting, das nach einem verhaltenen Start ins Frühjahr zuletzt wieder besser in Schwung kam.

Admira muss nach Wampersdorf

Ein Sieg wäre für Zillingdorf ein nächster großer Schritt Richtung Meistertitel. Fünf Runden vor dem Ende haben die Zillingdorfer noch sechs Zähler Vorsprung auf die Wiener Neustädter Admira. Die Josefstädter liegen auf der Lauer, bisher konnte die Wallner-Elf die Zillingdorfer Patzer aber nicht ausnutzen. Am Sonntag müssen die Bezirkshauptstädter nach Wampersdorf. Die Kainz-Elf zählt, wie Piesting, zu jenen Mannschaften die noch auf einen Top Drei-Platz in der Endtabelle hoffen.

Lichtenwörth, das beste Team im Frühjahr, kassierte zuletzt gegen HW die erste Pleite im Jahr 2023. Nun will die Manz-Elf gegen Wöllersdorf gleich wieder zurück in die Erfolgsspur. Der Tabellendritte Winzendorf steht beim Club 83 vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. HW ist gegen Theresienfeld Favorit, genauso wie Oed gegen Pottendorf.

Die Runde im Überblick

Freitag 19.00 Uhr: Club 83 Wr. Neustadt - Winzendorf (Schönleitner)

Samstag 16.30 Uhr: SG Ortmann / Oed-Waldegg II - Pottendorf (Görgülü) Lichtenwörth - Wöllersdorf (Knezevic) Theresienfeld - HW Wr. Neustadt (Akcay) 19.30 Uhr: Piesting - Zillingdorf (Pelic) Sonntag 16.30 Uhr: Wampersdorf - Admira Wr. Neustadt (Kazanci)