Dominik Bichler: Standardspezialist trotz Knorpelschaden

„Bichi! Triff einfach nur das Tor“, schrie Weikersdorf-Kicker Mario Ecker von den Zuschauerrängen Richtung Freistoß-Schützen Dominik Bichler. Gesagt, getan. Bichler brachte den Ball nicht nur aufs, sondern auch ins Tor — 2:1 Piesting, Spiel gedreht, dank eines Bichler-Doppelpacks. „Ich habe mitbekommen, dass Ecker reingerufen hat. Ich musste lachen, da mir das ziemlich jeder Mitspieler seit über 17 Jahren vorm Freistoß sagt“, ist „Bumbum“ Bichler einer der besten Standardschützen der Region.

Dass er das weiterhin ist, ist allerdings alles andere als selbstverständlich. „Ich hatte in der Vorsaison nach der Winzendorf-Partie so starke Schmerzen im rechten Knie, dass ich nicht einmal mehr gehen konnte“, erinnert sich der Verteidiger, der am Donnerstag seinen 32. Geburtstag feiert. Eine Magnetresonanz (MR) gab Aufschluss: „Starker Knorpelschaden, Grad drei bis vier von vier.“

Padel-Tennis statt Fußballtraining

Im Sommer stand sogar ein Karriereende im Raum. Bichler verpasste die komplette Vorbereitung, hielt sich, nachdem die Schmerzen weniger wurden, mit ein paar Einheiten Padel-Tennis halbwegs fit. Trainer Thomas Dorfer gibt Einblick, wie knapp der Bichler-Einsatz tatsächlich war: „Bis am Freitagabend haben wir nicht gewusst, ob er spielen kann. Eigentlich waren nur eine Halbzeit oder 60 Minuten eingeplant. Dann sind es 90 geworden und das hat sich ausgezielt“, spielt Dorfer mit einem Augenzwinkern auf die beiden Bichler-Treffer in Minute 65 und 85 an. „Das es für 90 reicht, hätte ich selber nicht geglaubt“, gesteht Bichler: „Aber es geht mir körperlich sehr gut. Da hat sicher der Spielverlauf auch geholfen.“

Wie es nun weitergeht? „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nichts spüre, aber die Schmerzen sind auszuhalten und haben sich nach dem Spiel nicht verändert. Wenn es mein Familienleben und die Selbstständigkeit zulässt, werde ich so oft wie möglich spielen“, verspricht Bichler: „Ich liebe den Fußball einfach zu viel und möchte noch ein, zwei Saisonen spielen, wenn es das Knie zulässt.“