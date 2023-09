Dorfer gegen Derbytrauma

September 2021, erstes Piestingtal-Derby für Thomas Dorfer an der Seitenlinie des SC Piesting und es sollte eines werden, dass er womöglich nicht so schnell vergessen würde. 0:7 hieß es am Ende für den Gegner, Klatsche im ersten Derby für den damaligen Neo-Trainer. In der Rückrunde sah alles danach aus, als würden sich seine Jungs für das Debakel der Hinrunde revanchieren, führten zur Pause bereits 3:0. Am Ende verlor man die Partie noch 3:4. Im Herbst 2022 die nächste Derby-„Watschn“, 2:5 auf heimischer Anlage inklusive einem direkten Anstoßgegentreffer. Im Frühjahr war man so nah dran wie noch nie, führte bis tief in die Nachspielzeit auswärts mit 1:0. Doch dann stieg Oeds Abwehrturm Valentin Toifl am höchsten, köpfte mit der letzten Aktion der Partie den Ausgleich. Wieder kein Derbysieg für Thomas Dorfer und den SC Piesting.

Am Sonntag gibt es die nächste Chance den „Derby-fluch“ des Thomas Dorfer mit dem SCP zu brechen, wenn Oed zur Sonntagsmatinee auf eigener Anlage lädt. „Es kann immer alles passieren, wie man gesehen hat,“ schmunzelt Thomas Dorfer und nimmt seine Derby-Statisitk mit (Galgen-)Humor. „Ich hoffe aber natürlich dieses Mal endlich den Derbysieg feiern zu dürfen,“ will Dorfer im fünften Anlauf endlich einen Dreier gegen Oed einfahren.