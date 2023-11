Entwicklung im Vordergrund

Platz drei im Vorjahr ließ die Erwartungshaltung um den SC Piesting deutlich in die Höhe steigen. Doch die Sommerübertrittszeit brachte Veränderungen und dementsprechend passte man auch die Ziele an. Für Coach Thomas Dorfer war klar, dass das „Treppchen“ aus dem Vorjahr nur schwer zu wiederholen sein würde, nahm das aber gerne in Kauf um das Hauptaugenmerk auf etwas anderes zu legen, die Förderung der eigene Talente.

Denn der SC Piesting stellt, wie auch schon vergangener Tage unter Trainer Thomas Dorfer die Entwicklung eines Einzelnen und auch der Mannschaft in den Vordergrund. Brachte in dieser Saison vermehrt junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Mannschaft, gab ihnen Einsatzzeit. Dass die Jungs noch eine Eingewöhnungsphase brauchen würden um auch in der Kampfmannschaft so richtig Fuß zu fassen wusste man, wobei sich die Leistungen der Youngsters allemal sehen lassen konnten. Überwintern wird der SC Piesting auf Platz 7. Doch auch die Tabelle täuscht etwas, steht man zwar mit 14 Punkten auf einem Platz in der unteren Tabellenhälfte, hat aber nur vier Zähler Rückstand auf Platz 4. Für die Zukunft sicher eine vielversprechende Herangehensweise, die sich bezahlt machen kann, bleibt man dem Weg treu.