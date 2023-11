Das letzte Bisschen

Genau dieses letzte Bisschen fehlte dem SC Theresienfeld im Großteil der Partien um mehr Punkte zu sammeln. Oft scheiterte man an der Chancenauswertung, dann machte man sich durch Eigenfehler das Leben schwer. Am Ende des Tages blieb nicht viel Zählbares übrig. Für Ex-Coach Markus Hinterreither, der neun der Elf Spiele an der Seitenlinie der „Rotjacken“ stand war genau das ausschlaggebend um den eigenen Hut zu ziehen. „Wir hielten oft gut mit, auch gegen die Topteams, doch am Ende wollte nichts dabei rausspringen, das zährt natürlich an den Kräften.“

Mit Wolfgang Werkner installierte man einen bekannten Namen aus der Amateurkickerszene für die letzten zwei Spiele. Er sollte in den letzten beiden Partien für einen versöhnlichen Abschluss sorgen. Doch auch Werkner sollte der zweite volle Erfolg in der gesamten Hinrunden verwehrt bleiben. Lediglich einen Sieg feierte der SC Theresienfeld in elf Spielen. Verloren hatte man dagegen fünf Spiele, doch die fünf Unentschieden lassen die Punkteausbeute der Elf rund um Captain Andreas Hoffellner eher mager Ausfallen.

Im Winter soll nachjustiert werden. Offen ist ob man mit neuen Spielern, Wolfgang Werkner oder mit einem neuen Namen als Trainer in die Rückrunde geht.