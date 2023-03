Kicker-Szene trauert um Herbert Schönleitner

Die regionale Fußballer-Familie ist um eine prägende Figur ärmer: Herbert Schönleitner verstarb in der Vorwoche im Alter von 68 Jahren nach langer schwerer Krankheit im Kreise seiner Liebsten. Geboren in Thenneberg zog es ihn aufgrund des Bundesheers und der Liebe wegen nach Wiener Neustadt und sollte hier im Schiedsrichterwesen, im Nachwuchs- und Jugendfußball nachhaltig seine Handschrift hinterlassen. „Fußball war immer seine große Leidenschaft, dem Sport ist er bis zuletzt verbunden geblieben“, erklärt Sohn Thomas Schönleitner, der das Andenken seines Vaters weiterträgt, einen liebenden Familienmensch in Erinnerung behält. So war Papa Herbert auch bei der Hochzeit von Thomas im Herbst 2021 trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten dabei, vor knapp zwei Monaten überraschte er Sohn Markus bei dessen Hochzeit am Standesamt, ließ sich von der Krankheit nicht bremsen.

Am Freitag, dem 10. März, wird er um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle in Pernitz eingesegnet und anschließend im Familiengrab beigesetzt.

