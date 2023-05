Piestingtal-Derby brachte keinen Sieger hervor

Zwei Tore, ein Platzverweis und eine Rudelbildung. Ein Derby für die Zuseher, in dem am Ende die Punkte geteilt wurden. Aber der Reihe nach: Auf dem kleinen Oeder Platz sahen die gut 250 Zuseher von Beginn weg eine umkämpfte Partie. Piestings Hauer wurde anch zehn Minuten mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, kam vor Oeds Keeper Jakupovic an den Ball und wurde dann vom Schlussmann gelegt. Die Pfeiffe des Unparteiischen blieb aber zur Verwunderung aller stumm. Nur kurze Zeit später wieder Elfmeteralarm im heimischen Sechzehner. Özmen mit einem guten Haken, wurde vom Gegenspieler getroffen, für Schiedsrichter Krzalic aber wieder zu wenig um auf den Punkt zu zeigen.

Hauer als Dosenöffner

Doch in Minute 18. war es dann so weit. Stefan Hauer zog von rechts in den Strafraum, setzte sich gut gegen seinen Gegenspieler durch und traf mit seinem vermeintlich schwächeren „Linken“ zu Führung der Gäste. Danach Piesting etwas mehr mit Kontrolle. Oed versuchte mit vielen weiten Bällen auf die großgewachsenen Kirchberger und Toifl Druck auf die Pietsinger Hintermannschaft aufzubauen. Diese fungierte aber konzentriert, ließ sehr wenig zu.

Heiß umkämpfte Schlussphase

Im zweiten Durchgang dauert es ein wenig bis die Partie wieder Highlights ausspuckte. Für das erste (negative) sorgte David Kirchberger, der sich nach einem Gerangel zu einem Schupser hinreißen ließ. Schiedsrichter Krzalic zeigte im die rote Karte, Oed fortan nurmehr zu zehnt. Piesting danach mit einigen Konterchancen, Sagir und Tasdemir ließen die beiden besten Optionen den Sack zuzumachen aber liegen. Kurz vor dem Ende kam es vor der Piestinger Ersatzbank zu einem Handgemenge, das die Brisanz dieses Derbys widerspiegelte. Mittendrin auch Piesting Trainer Thomas Dorfer: „Da waren beiderseits einige Emotionen dabei, nach dem Schlusspfiff war das alles wieder vergessen. Nicht der Rede wert, sowas gehört in einem Derby eben dazu.“ Krzalic beließ es auch jeweils nur bei Ermahnungen.

Toifl mit dem (vor)letzen Wort

Und da jedes Derby eigene Gesetze schreibt, so auch Dieses. Eine Minute nach Ablauf der regulären Spielzeit, stellte Valentin Toifl seine Qualität bei Kopfbällen unter Beweis, traf nach einem Einwurf zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. Trotzdem sollte nicht das letzte Wort gesprochen sein, denn Oeds Jonas Bauer kam in Minute 95. noch einmal am Sechzehner zum Ball, zog Halbvolley ab, traf aber nur den Querbalken. Dann war aber Schluss, im brisanten Piestingtal-Derby wurden also die Punkte geteilt.

„Aufgrund des Spielverlaufs ein glücklicher Punkt, der sich aber fast am Ende noch in einen Sieg umgewandelt hätte,“ resümiert Oeds Trainer Jürgen Eidler die Partie.

„Wir hätten den Sack eher zumachen müssen, haben am Ende mit dem Lattenschuss aber dann noch Glück die Partie nicht zu verlieren,“ so Piesting Coach Dorfer über das Spiel.

01.05.2023 17:00

Statistik:

SG Ortmann / Oed-Waldegg II - Piesting 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (18.) Hauer, 1:1 (90+1.) Toifl

Karten: Vucic (72., Gelbe Karte Unsportl.), Kirchberger (56., Rote Karte Tätl.), Kaiser (41., Gelbe Karte Foul), Kirchberger (44., Gelbe Karte Kritik)Dorfer (31., Gelbe Karte Kritik), Tasdemir (39., Gelbe Karte Foul), Heissenberger (39., Gelbe Karte Foul)

SG Ortmann / Oed-Waldegg II: Kaiser (HZ. Bauer), Kirchberger, Jakupović (76. Schmirl), Schwarz (83. Roffeis), Vucic, Sebesta, Graf (90+2. Riegler), Juhas (83. Panzenböck), Hönigsberger, Klauser, Toifl

Piesting: Bichler, Özmen (84. Tatzber), Neubauer, Tasdemir, Beck, Heissenberger, Hauer, Schwartz (82. Herrmann), Reisner, Wöhrer, Sagir

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic