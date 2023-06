Oeds Lernjahr in der ersten Kooperationssaison

Im ersten Jahr des gemeinsamen Projekts mit Landesligist Ortmann stand vor allem die Entwicklung im Fokus der Oeder, allerdings wollte die SG in der Tabelle ursprünglich besser abschneiden als dies am Ende der Fall war. Nach der Trennung von Hinrunden-Trainer Bernd Brandstätter, konnte Neo-Coach Jürgen Eidler in der Rückrunde ohne Druck mit der Mannschaft arbeiten. „Wir haben sicherlich einen Sprung nach vorne gemacht auch wenn das an der Tabelle und den Ergebnissen nicht festzuhalten ist. Wir haben innerhalb des Projektes gute Arbeit geleistet und sind zusammengewachsen“, meint Eidler.