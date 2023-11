Oeds Saisonstart trübte

Nach einer überzeugenden Vorbereitung und einem 8:0-Derbysieg über Wöllersdorf zum Saisonstart waren die Hoffnungen in Oed groß, dass diese Saison wieder an einem Meisterrennen teilgenommen wird. Zehn Runden später ist die Welt eine ganz andere: Oed liegt seit acht sieglosen Runden en suite am enttäuschenden neunten Tabellenrang. Ex-Trainer Jürgen Eidler freute sich in der Anfangsphase der Saison noch über die verbesserte Kaderbreite, im Laufe der Hinrunde verschlechterte sich diese aber immer mehr. Nach acht Runden trennten sich die Wege von Eidler und den Piestingtalern, die Situation verbesserte sich allerdings nicht unbedingt.

Die Entwicklung zählt

Nun ist seit zwei Spieltagen die Piestingtal-Legende Günter Wöhrer am Ruder des Oeder Schiffs. Dieser setzt vor allem auf eine kontinuierliche Entwicklung der jungen Mannschaft. „Längerfristig geht es darum eine Mannschaft aufzubauen, in der jeder Spieler eine Entwicklung für die Zukunft macht. Die Ergebnisse kommen dann mit der Entwicklung – das geht Hand in Hand“, beschrieb Wöhrer seine Philosophie. In der Wintervorbereitung hat der Neo-Coach Zeit um der Mannschaft dies zu vermitteln und seinen Spielstil einzubringen. In der Rückrunde wird sich zeigen, ob der Plan Früchte trägt.