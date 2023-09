Nach rund 50 Jahren: Neues Flutlicht für die Admira

Die SV Admira Wiener Neustadt bekam eine neue Flutlichtanlage. Die Lichtstärke der alten Anlage entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Fußballverbandes und aus technischer Sicht war die Anlage aufgrund des Alters (geschätzt auf ca. 50 Jahre) ebenfalls zu erneuern. Beim neuen Flutlicht wurden LED-Fluter der Firma Zumtobel verbaut.

"Als Sportstadt ist es unsere Aufgabe, unsere zahlreichen Sportstätten zu pflegen, instand zu halten und zu modernisieren – denn nur wenn wir auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellen, können wir den Spaß der Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter an der Bewegung erhalten. Die Anpassung der Flutlichtanlagen ist ein lang gehegtes Anliegen des Vereins, das wir nun durch die Modernisierung erfüllen konnten. Ich wünsche dem SV Admira nach dem guten Saisonstart weiterhin viel Erfolg und spannende und erfolgreiche Flutlichtspiele in der Josefstadt", so Sportstadtrat Philipp Gruber.