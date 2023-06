Neues Fenster, neuer Angriff

Für einen Knall am Transfermarkt ist die Admira mittlerweile bekannt, jedoch vergaßen die zuletzt geholten Knaller in den Pflichtspielen die Zündschnur.

Nun sah sich die Sportliche Leitung rund um Markus Pauer gezwungen, die Mannschaft erneut umzukrempeln, um in der kommenden Saison wieder vorne mitspielen zu können. Zunächst verlassen mit Severin Zelenak, Frantisek Kalman, Randy Montie, Michael Kietabil und möglicherweise Begzudin Ibric bis zu fünf Spieler den Verein. Dafür werden gleich sieben neue Namen in den Kader aufgenommen. „Es wird, wenn alles passt, sicher ein Kampf ums Leiberl werden“, will Markus Pauer den internen Konkurrenzkampf forcieren. Benze Bakos aus Ungarn, Peter Darazs von Pamhagen, Marco Lohr von Lanzenkirchen, Youngster Felix Heger von SC Wiener Neustadt, Imre Lesko von UFC Pama und abschließend Thomas Langer und Steven Preis zurück aus Bad Fischau und Grünbach sollen für die Josefstädter auf Punktejagd gehen. „Wir sind auf jeden Fall wieder gut aufgestellt“, freut sich Pauer auf die neue Saison.