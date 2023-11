Die erneute Aufholjagd

Eine Runde vor Schluss auf den ersten Platz gekämpft und am Ende doch Dritter. Weikersdorf wurde zu Saisonbeginn vom Rest der Liga als absoluter Topfavorit auf den Titel gehandelt. Mit drei Siegen zum Start gingen die Weikersdorfer mit dem Druck zunächst gut um, allerdings kam in der vierten Runde die große Überraschung: Lichtenwörth bezwang den Steinfeld-Riesen vor dessen heimischer Kulisse. Danach fand Weikersdorf aber wieder in die Spur und musste am Weg zum Saisonfinale nur ein weiteres Mal auswärts in Piesting Punkte liegen lassen. Mit überzeugenden Leistungen und der besten Defensive der Liga ließ Weikersdorf Spitzenreiter Admira Wiener Neustadt nie davonziehen. Gegen Ende der Hinrunde ließen die Wiener Neustädter gleich zwei Mal in Serie Punkte liegen und Weikersdorf war plötzlich aufgrund der Tordifferenz zum ersten Mal in dieser Saison Tabellenführer. Im Hinrundenfinale hätte der Hatzl-Elf ein Unentschieden gereicht um als Herbstmeister überwintern zu können, allerdings waren die Josefstädter an diesem Tag einfach stärker.

Alles möglich

Mit der besten Defensive der Liga, Spielertrainer Christopher Hatzl und Spielendem Obmann Maximilian Rottensteiner, die mit jeweils acht Toren Topscorer ihres Teams sind, ist das Meisterschaftsrennen aber noch lange nicht vorbei. Die Weikersdorfer liegen nur drei Punkte hinter Admira Wr. Neustadt und sind gleichauf mit Lichtenwörth. „Jetzt gilt es einfach noch mehr Stabilität hineinzubekommen, unsere Eigenfehler abzustellen und noch mutiger nach vorne zu spielen. Ich freue mich bereits wieder auf die gemeinsame Vorbereitung“, brennt Christopher Hatzl bereits aufs Frühjahr.