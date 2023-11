Hinten Top, Vorne...

Mit 15 Gegentreffern stellt der SVWM die drittbeste Defensive. Doch offensiv hakte es, nur Wöllersdorf und Pottendorf ließen das Netz des Gegners weniger oft zappeln als die Winzendorfer. Für Coach Christoph Braunstorfer aber nichts, das man nicht hinbekommen kann. Man werde in der Vorbereitung aber auch an der körpelichen Fitness arbeiten, um im Finish enge Spiele entscheiden zu können. Das gepaart mit der richtigen Mentalität soll dem SV Winzendorf in Frühjahr mehr Punkte bringen als die bislang 15 geholten. Auch die Verletzungen von wichitgen Spielern wie Kapitän Florian Breimaier taten ihr Übriges, um im letzten Drittel oft nicht konsequent genug zu sein.

Positiv: Man verlor nach den Auftaktniederlagen gegen die Admira und Weikersdorf kein Spiel mehr, gewann drei, spielte aber zu oft nur unentschieden, um auch in der Tabelle ganz vorne dabei zu sein. Dass man in Winzendorf wohl nach Offensivkräften Ausschau hält, ist somit kein Geheimnis. Ob und wie man am Transfermarkt tätig wird, steht aber noch in den Sternen über dem Sportplatz an der Siedlerstraße.