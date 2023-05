Ohne Druck in die Rolle des Jägers

Winzendorf ist aktuell das Team der Stunde. Das beste Team des Frühjahres gewann auch beim Club 83 deutlich mit 5:1. Dreifach-Torschütze Almir Dautovic: „Wir treten in der Rückrunde ohne großen Druck auf, können befreit aufspielen, das hilft uns sehr,“ spricht der Goalgetter einen der Gründe an, warum der SVWM in der Rückrunde so stark performt.

Winzendorf, noch ohne Niederlage in der Rückrunde, ist seit diesem Wochenende erster Verfolger auf Leader Zillingdorf. Noch beträgt der Abstand sechs Punkte. „Wir blicken von Woche zu Woche, wollen jedes Spiel gewinnen. Natürlich hofft man auf einen eventuellen Ausrutscher des Tabellenführers, aber wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, dann sehen wir, was am Ende dabei herauskommt“, will Dautovic mit seiner Mannschaft die Formkurve halten.

Wieder im Titelkampf? „Liegt nicht in unserer Hand“

Auch Trainer Manuel Mannsfeldner weiß: „Es liegt nicht in unserer Hand, wir wollen weiter gute Ergebnisse einfahren, aber jetzt vom Titel zu reden, wäre zu weit hergeholt.“

Über seinen Goalgetter sagt er: „Er ist ein absoluter Top-Spieler, kann uns mit seinen Fähigkeiten Partien gewinnen.“ „Ich war in der Hinrunde nicht 100 Prozent fit, das bin ich jetzt. Außerdem vertraut mir der Trainer voll und ganz, das ist für einen Stürmer sehr wichtig,“ fühlt sich Dautovic wieder richtig wohl.

„Was am Ende der Saison herausspringt, werden wir sehen, aber natürlich wär der Titel ein toller Abschluss,“ so der Knipser.