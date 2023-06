Winzendorf trauert der größten Titelchance seit Jahren nach

Vor allem der Herbst war „absolut nicht Winzendorf-like“ (O-Ton von Sportchef Christopher Pühringer). Mit 24 Punkten war die Rückrunde zwar einigermaßen versöhnlich, von zufrieden sind die Grün-Weißen aber nach wie vor weit entfernt: „Unterm Strich eine verkorkste Saison, vergeigt haben wir es in der Hinrunde. Extrem schade, weil heuer hat sich keiner den Meistertitel so richtig verdient. So einfach wie heuer war es lange nicht mehr und wird es auch lange nicht mehr werden.“