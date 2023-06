Urbanek übernimmt in Zillingdorf

Nach dem Stemmen des Meistertellers ließ Markus Halbauer die Hände oben um zum Abschied zu winken. In einer hervorragenden Saison an der Spitze der Tabelle, musste Halbauer seine ganze Erfahrung auspacken. „Ich bin nicht leer, aber meine Trickkiste ist leer. Es waren sehr intensive zwei Jahre. Zillingdorf wird mir immer im Herzen sein und wir gehen als Freunde auseinander“, blickt der Trainer auf seine Zeit zurück.

Meisterkicker und Ex-Trainer ist zurück

Nun steht fest, wer die Mannschaft in der 1. Klasse übernehmen wird und es ist ein alter Bekannter: Thomas Urbanek. Der Einheimische spielte bereits für die Blau-Gelben als Defensivspezialist und übernahm dort auch das Traineramt. Danach trainierte er Jugendmannschaften des SC Wiener Neustadt und sammelte bei HW 2. Klasse-Erfahrung. Nach einem Abstecher in die Steiermark zu Pinggau-Friedberg trainierte er Felixdorf in der Gebietsliga. Zuletzt überlebte Urbanek mit Neudörfl den Abstiegskampf in der 2. Liga Mitte, ehe er sich letzten Winter vom Burgenland verabschiedete.

Diesmal war es der passende Zeitpunkt

„Der Verein und ich hatten immer wieder Kontakt, da ich ja in Zillingdorf wohne und gespielt habe, aber es war nie der passende Zeitpunkt. Nachdem Markus seine Entscheidung getroffen hatte, ist der Verein an mich herangetreten und diesmal war es der passende Zeitpunkt, Zillingdorf zu übernehmen“, erklärt der neue Trainer seinen engen Bezug zum Verein.

Gesicherter Platz im Mittelfeld als Ziel

Der große qualitative Sprung von der 2. in die 1. Klasse sei natürlich allen im Verein bewusst. „Es ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Wir werden uns dementsprechend verstärken, aber ich will auch den Spielern, die den Meistertitel geschafft haben, das Vertrauen schenken“, gibt Urbanek Einblicke in die Planung für nächste Saison. „Wir werden mit aller Macht versuchen oben zu bleiben. Wenn wir gut starten ist im Mittelfeld der Tabelle einiges möglich, aber es ist wichtig, unten wegzukommen“, hofft der Neo-Coach auf einen erfolgreichen Saisonstart.