Am Samstag feierte Zillingdorf den Aufstieg in die 1. Klasse Süd. Mittendrin bei den Feierlichkeiten: Trainer Markus Halbauer. Nach der erfüllten Mission tritt der Coach nun aber ab. Er wird Zillingdorf in der 1. Klasse Süd nicht mehr betreuen: „Es war für mich eine sehr intensive und aufreibende Zeit. Meine Trickkiste ist leer“, erklärte der Meistertrainer, dass die Entscheidung in intensiven Gesprächen mit dem Vorstand bereits vor Wochen getroffen wurde.