Nach 19 Punkten strebt Pottendorf das erste Drittel an

„Die Hinrunde war mehr schlecht als recht. In der Rückrundentabelle sind wir immerhin Achter“, zieht Pottendorf-Obmann Sandro Baumgartner ein durchwachsenes Saisonfazit. Mit 19 Punkten beenden die Pottendorfer die Saison am vorletzten Tabellenplatz. Der Anspruch ist eigentlich ein anderer. Baumgartner sieht es pragmatisch: „Wir haben hier ein langfristiges Projekt. Unser Trainer Ivan Brandic macht eine sehr gute Arbeit. Nächste Saison will die SVg dennoch deutlich weiter vorne stehen. Das vordere Drittel ist das erklärte Wunschziel. Dafür werden Schlüsselpositionen punktuell neu besetzt. Ein klassicher Stürmer mit Torqualität steht am Zettel ganz oben. Alexander Kukolja soll künftig als Zehner oder hängende Spitze agieren. Auch in der Vorbereitung geht Pottendorf neue Wege: „Wir trainieren jetzt noch zwei Wochen. Dann sind die meisten im Urlaub, bevor es mit der richtigen Vorbereitung los geht“, erzählt Baumgartner.