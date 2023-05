Theresienfeld belohnt sich für starke Leistung

Theresienfeld zeigte zuletzt immer wieder gute Leistungen, belohnte sich aber nicht und musste auch noch späte Niederlagen hinnehmen. Nicht aber dieses Wochenende, denn die Elf von Trainer Markus Hinterreither zeigte erneut von Beginn weg eine gute Leistung, ging aber erst spät in Halbzeit eins durch Sascha Mayer in Führung. HW fand in den ersten 45. Minuten nicht in die Partie, hatte eine gute Möglichkeit aber meist waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft.

Doppelpacker Schmidt

Auch in Durchgang zwei hatten die Heimischen mehr vom Spiel, und erhöhten in Minute 51. auch verdient auf 2:0. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte ging es ganz schnell. Daniel Schmidt stand am Ende des Angriffs alleine vor HW-Keeper Puhr und schob eiskalt ein. Schmidt hatte aber noch nicht genug. 73. Minuten waren gespielt, wieder eine Ballgewinn im Drittel der Theresienfelder, wieder ging es schnell auf die andere Seite des Spielfeldes und wieder netzte Schmidt eiskalt ein, markierte somit seinen Doppelpack und sorgte für die Entscheidung im Spiel. Somit setzen sich die Gastgeber am Ende klar gegen HW durch, die ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

„Ein, auch in der Höhe, verdienter Sieg. Wir haben uns endlich auch für unsere gute Leistung belohnt, das freut mich für die Jungs,“ fand Theresienfeld Trainer Hinterreither lobende Worte für seine Mannschaft.

06.05.2023 16:30

Statistik:

Theresienfeld - HW Wr. Neustadt 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (42.) Mayer, 2:0 (51.) Schmidt, 3:0 (73.) Schmidt

Karten: Schmidt (56., Gelbe Karte Foul), Mayer (70., Gelbe Karte Unsportl.), Ramic (36., Gelbe Karte Unsportl.)

Theresienfeld: Klauninger, Bumbar, Steurer (90. Gräf), Farkas (66. Sahin), Schmidt Patrick, Ramic, Özdemir, Mayer, Hoffellner (HZ. Schmidt), Klimenta (83. Seiler), Elshazli (HZ. Schmidt)

HW Wr. Neustadt: Harmat, Göss (83. Horvath), Allraun (53. Yilmaz), Bogosel (83. Hörschläger), Gruber, Illés (HZ. Gradwohl), Sebesta, Lutterschmidt, Habi, Pürzl, Puhr

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Ahmet Akcay