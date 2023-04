Pottendorfer Schlussoffensive bringt drei Punkte

Werbung

Von Beginn an bestimmten die Hausherren die Partie und drückten auf die Führung. Es sollte aber 28 Minuten dauern bis diese auch endlich fiel. Rückkehrer Yusuf Sen war es, der seine Wichtigkeit einmal mehr unter Beweis stellte und den Führungstreffer seiner Mannschaft markierte. Thereseinfeld nun bemüht die Führung auszubauen, so richtig gelingen wollte das aber nicht. Deshalb ging es mit der knappen 1:0-Vorsprung in die Pause.

Früher Ausgleich in Druchgang zwei

Kurz nach dem Wiederbeginn in Hälfte zwei, war es Pottendorfs Spielertrainer Ivan Brandic der für den Augleich seiner Mannschaft sorgte. Pottendorf zurück im Spiel und das spiegelte sich auch auf die kommenden Minuten ab. Es entwickelte sich immer mehr eine Partie, welche jederzeit in eine Richtung kippen konnte. Chancen auf auf beiden Seiten, es fehlte aber jeweils an letzter Konsequenz.

„X“ keine Option für Geljic

Alles alles danach aussah, dass sich die beiden Mannschaften die Punkte teilen würden, hatten die Gäste aus Pottendorf noch ein Ass im Ärmel. Anto Geljic war es der in Minute 93. für den Sieg-Treffer und somit für die große Jubeltraube der Gäste sorgte. Danach war Schluss. Pottendorf siegt also spät bei Theresienfeld und zieht in der Tabelle gleich. Für Theresienfeld setzte es wieder eine späte Niederlage auf heimische Anlage.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Theresienfeld - Pottendorf 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (28.) Sen, 1:1 (51.) Brandic, 1:2 (90+1.) Geljic

Karten: Steurer (56., Gelbe Karte Unsportl.), Sahin (82., Gelbe Karte Unsportl.)Pulz (90+5., Gelbe Karte Unsportl.), Zimberi (56., Gelbe Karte Unsportl.), Brandic (90+5., Gelbe Karte Unsportl.), Hakkan (84., Gelbe Karte Unsportl.)

Theresienfeld: Bumbar, Hoffellner, Gräf, Mayer (64. Hidanovic), Özdemir, Schmidt, Steurer (60. Sahin), Ramic, Sen (71. Güleryüz), Elshazli, Klimenta (60. Seiler)

Pottendorf: Jambrich (61. Stanic), Hakkan, Pulz, Tosic (75. Erben), Brandic, Zimberi, Papak, Tunc (HZ. Kulesh), Geljic, Kukolja, Schobl

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Linder