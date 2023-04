Effizienz entscheidet die Partie

Werbung

Ohne Offensivkraft Yusuf Sen, der verletzungsbedingt passen musste, bat der SC Thereseinfeld zum Osterspecial Oed auf die eigene Anlage. Es sollten am Ende keine Punkte im Nestchen der Hausherren liegen. Aber der Reihe nach:

Ausgeglichene Anfangsphase

Beide Mannschaften waren von Beginn an bemüht dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Trotz des durch die Witterung schwierigen Geläufes, kombinierten beide Manschaften gut, ließen das Leder zirkulieren. Jedoch spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Je eine Kopfballchance nach Ecken standen in Halbzeit eins der beiden Mannschaften auf der Haben-Seite. Unschönes Highlight der ersten Halbzeit: Fatlind Berisha verletzte sich nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Thereseinfeld Keeper Sebastian Gräf am Kopf und konnte nicht weitermachen.

Strittig aber nicht unverdient

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Gäste aus Oed mehr Aktien, übernahmen fortan das Kommando. Das sollte sich schon in Minute 50. in etwas Zählbares ummüntzen. Sebastian Klauser mit dem hohen Ballgewinn, der anschließende Pressball von David Kirchberger fand den Weg etwas glücklich in den Lauf von Marco Kaiser. Der ließ sich nicht zweimal bitten und schob trocken zur 1:0-Führung der Gäste ein. Die Hausherren ließen sich aber nicht schocken und schalteten anschließend einen Gang hoch, wollten den Ausgleich. Mit einigen scharfen Hereingaben von der Seite stellten sie die Oeder Hintermannschaften immer wieder vor Probleme. Es sollte dann aber ein sehr strittiger Elfmeter für den Ausgleich sorgen. Sasha Mayer bekam den Ball auf der rechten Seite und zog in den Sechzehner wo Valentin Toifl vor ihm am Ball war, einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern konnte. Schiedsrichter Cizmecioglu entschied zur Verwunderung der Gäste und auch den ein oder anderen Heimischen auf Strafstoß. Den Elfmeter verwandelte Ramic dann souverän zum, zu diesem Zeitpunkt, durchaus verdienten Ausgleich.

Goldenes Händchen

Von da an entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide. Theresienfeld bemüht das Spiel zu drehen, kam oft über den eingewechselten Marcel Schmidt in die Gefahrenzone. Oed im Konter aber ebenso immer für etwas gut. Oed-Trainer Eidler brachte dann mit Riegler und Bauer neue Kräfte ins Spiel. Und das sollte sich bezahlt machen. Denn Jonas Bauer wurde vom aufgerücktem Toifl perfekt bedient, ließ dann mit schönem Haken seinen Gegenspieler stehen und schloss eiskalt ins kurze Eck ab, sorgte so für die Oeder-Jubeltraube kurz vor dem Ende. Nach 90. Minuten blieb es dann beim knappen Auswärtssieg und bescherte Oed den ersten „Dreier“ der Rückrunde. Für Theresienfeld Trainer Markus Hinterreither eine bittere aber nicht ganz unverdiente Niederlage: „Sie waren eben effizienter und um das geht es im Fußball.“

Statistik:

Theresienfeld - SG Ortmann / Oed-Waldegg II 1:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (50.) Kaiser, 1:1 (75., Elfmeter) Ramic, 1:2 (87.) Bauer

Karten: Kirchberger (90., Gelbe Karte Kritik), Graf (62., Gelbe Karte Kritik)

Theresienfeld: Schmidt, Farkas (79. Borger), Steurer (67. Schmidt), Hoffellner, Gräf, Hidanovic (79. Flasch), Klimenta, Mayer, Özdemir (67. Sahin), Ramic, Elshazli

SG Ortmann / Oed-Waldegg II: Kaiser, Toifl, Sebesta, Fischer, Eckenfellner (18. Berisha), Klauser, Panzenböck, Hönigsberger, Schmirl (79. Bauer), Kirchberger (79. Riegler), Graf

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Cemil Cizmecioglu