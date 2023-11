Berndl-Kainz legt seine Trainertätigkeit ab

Im Herbst 2022 beendete Andreas Berndl-Kainz ein wildes Trainerkarussell beim USC Wampersdorf und brachte Kontinuität in die Mannschaft. In 27 Pflichtspielen als Wampersdorf-Trainer konnte Berndl-Kainz 14 Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen einfahren, nun endet seine Zeit als Chef-Coach. Bereits Ende August traf Berndl-Kainz die Entscheidung, dass er nach der Hinrunde sein Amt zurücklegen würde.

„Ich habe dem Verein damals die Entscheidung kommuniziert und habe ihnen verschiedene Optionen offen gelassen“, erklärte Kainz. „Er hat uns rechtzeitig Bescheid gegeben. Es ist zwar schade, aber es geht aus zeitlichen Gründen nicht mehr“, so Sportlicher Leiter Christoph Schweinzer. Die Verantwortlichen baten den Spielertrainer die Herbstsaison abzuschließen und seine Entscheidung noch nicht öffentlich kundzutun. Sogar der Mannschaft teilte Berndl-Kainz die Situation erst vor dem letzten Spiel vor der Winterpause gegen Club 83 Wiener Neustadt mit. „Ich wollte es dem Team bereits während der Saison sagen, aber der Verein wollte, dass es erst am letzten Spieltag passiert“, so der 34-Jährige.

Die sportliche Leistung der Wampersdorfer blieb im Herbst etwas hinter den Erwartungen. Das Ziel war zu Beginn der Saison ein Wörtchen im Titelkampf mitzureden und so lange wie möglich im Spitzenfeld dabei zu bleiben. Nun ist Wampersdorf auf dem vierten Platz und der erste Verfolger des Top-Trios Admira Wiener Neustadt, Lichtenwörth und Weikersdorf. Mit zehn Punkten Rückstand ist aber eine große Portion Optimismus nötig um von einer Aufholjagd zu träumen.

„Ich bin ein sehr ambitionierter Typ, der über den fußballerischen Tellerrand hinausschaut. So wie ich denke, will ich sehr schnell was weiterbringen und der Verein hat andere Ziele“, beschrieb Berndl-Kainz, dass die sportlichen Leistungen Mitgründe für seine Entscheidung waren. Außerdem fehlte ihm phasenweise die Unterstützung bei der Betreuung des Teams. „Es war eine super Erfahrung mit den Jungs“, überwiegte aber das Positive. Ob der fast 35-Jährige dem Verein als Spieler erhalten bleibt ist noch offen.