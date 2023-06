Nach Trainer-Chaos gab's für Wampersdorf ein versöhnliches Ende

Mit Andreas Zöger und Markus Buchner verbrannte Wampersdorf in Windeseile zwei Coaches. Nach dem Trainerchaos blieb Wampersdorf in Anfangsphase der Saison hinter den eigenen Erwartungen. Seitdem Andreas Kainz die Funktion des Spielertrainers übernommen hatte, herrschte mehr Stabilität und die Ergebnisse zeigten wieder in die richtige Richtung. Im Frühjahr spielte das Team die beste Rückrunde und beendete die Saison auf dem respektablen dritten Platz. „Sicherlich blicke ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Wir haben uns mit der starken Rückrunde etabliert und werden kommende Saison wieder auf die Top Drei gehen“, ist Kainz schon bereit.