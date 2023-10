Neuer Vorstand in Wampersdorf

Nach dem Ableben von Langzeitobmann Hermann Hums beschloss Wampersdorf den neuen Vorstand. Demnach ist der ehemalige Sektionsleiter Thomas Rittenbacher nun der neue Obmann. Seine Stellvertreter sind Markus Lanmüller und Markus Lindner, Lanmüller hat gleichzeitig gemeinsam mit Martin Hoffmann die Jugendleitung inne. Mit Christoph Schweinzer ergab sich auch eine passende Rittenbacher-Nachfolge als Sektionsleiter für Fußball. Der Kassier ist Florian Pürzl und Harald Zagiczek ist Präsident.

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse befindet sich Wampersdorf derzeit in der zweiten Saison in der 2. Klasse. Von Anfang an war klar, dass der Verein im oberen Tabellendrittel zu finden sein wird und sobald wie möglich wieder in die 1. Klasse zurückkehren will. „Sportlich wollen wir kurz- und mittelfristig mit einer guten Mischung aus Einheimischen und Spielern aus der näheren Umgebung eine gute Rolle in den Top-Drei der Liga spielen und zumindest um den Platz an der Sonne mitspielen“, erklärte Rittenbacher.

Langfristig will der neue Vorstand vor allem in den Infrastrukturbereich investieren um weitere Maßnahmen zur Modernisierung zu setzen. Darüber hinaus betont Rittenbacher die Wichtigkeit einer guten Jugendarbeit und hofft diese in Wampersdorf wiederzubeleben. Der Verein und die Sportanlage sollen außerdem als Treffpunkt der Gemeinde dienen. „Mir persönlich ist wichtig, dass wir weiterhin eine Anlaufstelle für alle Bevölkerungsteile in Wampersdorf und darüber hinaus sind, um auch unseren gesellschaftlichen Auftrag hinsichtlich eines einenden Miteinanders gerecht zu werden“, zeigte er sich begeistert für seine neue Rolle.

Klar ist, dass der neue Vorstand viel vorhat und, dass es einige Aufgaben zu bewältigen gibt. Mit der neuen Aufstellung scheint der Verein für diese aber gut gewappnet.