The Best of the Rest

Obwohl Wampersdorf der erste Verfolger des Spitzentrios Admira Wr. Neustadt, Lichtenwörth und Weikersdorf ist und eine positive Bilanz aufweist, liegt der Verein etwas unter den Erwartungen. Zu Beginn der Saison wollten die Wampersdorfer ein Wörtchen im Titelkampf mitreden, allerdings ließ das Team vor allem gegen die Spitzenteams zu viele Punkte liegen, um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl die Offensive, angeführt von den Brüdern Lukas und Dominik Erben überzeugende 24 Tore erzielen konnte, fehlte in den entscheidenden Spielen häufig der nötige Punch. Die Wampersdorfer trafen zwar in jedem einzelnen Spiel der Hinrunde, allerdings waren fünf Spiele dabei in denen sie nur ein Mal jubeln durften.

Neue Struktur

Am Ende der Herbstsaison gab Spielertrainer Andreas Berndl-Kainz überraschend seinen Rücktritt seines Amtes bekannt. Dieser war einerseits mit den sportlichen Leistungen nicht ganz zufrieden und fühlte sich andererseits ohne Sportlichen Leiter und Co-Trainer überfordert. Vor etwa einem Monat wählte der Verein einen neuen Vorstand und füllte mit Christoph Schweinzer die Position des Sektionsleiters für Fußball. Damit unternahm der USC einen wichtigen Schritt für die Zukunft und die Struktur des Vereins. „In der Rückrunde ist die Integration des neuen Trainers und die Entwicklung der Mannschaft das Ziel“, erklärte Schweinzer. Namen zur Bestzung des Trainerpostens wollte er aber noch keine nennen.