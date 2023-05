Erben stellt Admira ein Bein im Meisterrennen

Wampersdorf - Admira Wiener Neustadt 2:0. Die Wiener Neustädter witterten die Chance mit einem Sieg bis auf drei Punkte an Tabellenführer Zillingdorf heranzurücken, da diese gegen Piesting patzten. So starteten die Gäste auch ins Spiel. In den ersten 25 Minuten hatten die Josefstädter völlige Kontrolle und erspielten sich Chance um Chance. Da Wampersdorf mit Mann und Maus verteidigte, taten sich die Hausherren schwer aus der eignen Hälfte zu kommen. Nur Keeper Manfred Fiala und die Latte verhinderten die überfällige Admira-Führung. Die Gastgeber retteten somit den torlosen Ausgleich in die Halbzeitpause.

Doppelpack

Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz stellte in der Pause um und fand offensichtlich auch klare Worte, denn die Gastgeber fanden im zweiten Durchgang besser ins Spiel. Nun fand ein Spiel auf hohem Niveau statt in dem beide Mannschaften versuchten offensiv gefährlich zu werden. Ein Führungstreffer lag in der Luft, die Frage war nur für wen? In der 76. Minute tankte sich David Swoboda auf der Seite durch und brachte den Ball zur Mitte. Dort stand Topscorer Lukas Erben wie so oft goldrichtig und drückte den Ball über die Linie zur 1:0-Führung für Wampersdorf. Nun spürten die Josefstädter den Druck des Meisterschaftrennens und wurden offensiver. Dies ließ allerdings Räume für Konter der Hausherren. In der 88. Minute nutzten die Wampersdorfer dies aus als Lukas Erben per Kopf zum 2:0 traf. Somit endete das Spiel mit einem 2:0-Heimsieg für Wampersdorf.

„Wir haben in der Halbzeit umgestellt, dann waren wir besser im Spiel. Der Sieg zeigt die Entwicklung der Mannschaft auch wenn wir uns nicht beschweren hätten können, wenn Admira zur Halbzeit mit 2:0 führt. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit“, freute sich Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz über den Dreier.

Statistik:

Wampersdorf - Admira Wr. Neustadt 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (76.) Erben, 2:0 (88.) Erben

Karten: Petö (89., Gelbe Karte Foul)

Wampersdorf: Stricker, Julian, Aydogan (69. Spiridon), Schieszl, Kainz, Fiala, Erben, Camison (90. Idrizovic), Swoboda (82. Petö), Öztürk, Schilcher

Admira Wr. Neustadt: Kaindl, Kulcsar, Gojanovic, Langer, Pieler (74. Pireci), Zelenak, Pauer Patrick, Nosal, Kalman, Pauer Florian (65. Bier), Ibric (74. Yaghobi)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci