Wampersdorf mit klarem Sieg

Wampersdorf - Piesting 4:0. Obwohl Wampersdorf von Anfang an das Spielgeschehen kontrollierte , hatten die Gäste die erste Großchance, allerdings konnte Piesting diese nicht nutzen. In der 27. Minute fiel dann auf der anderen Seite die verdiente Führung der Gastgeber. Enes Öztürk lief hoch an und brachte mit einem Pressball das Spielgerät im Tor unter. Kurz darauf ein weniger kurioser Treffer: Lukas Erben verlängerte per Kopf den Ball zu Daniel Zagiczek, der mit einem gefühlvollen Chip über den Keeper die Führung verdoppelte (30.). In weiterer Folge geschah vor der Pause nichts aufregendes mehr, somit verabschiedeten sich die Teams beim Stand von 2:0 in die Pause.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild wie zuvor: Wampersdorf mit der Spielkontrolle. Die Hausherren erspielten sich immer wieder gute Gelegnheiten, allerdings verhinderte die Hintermannschaft der Piestinger noch die Entscheidung. Diese sollte erst in der 81. Minute durch Nicolas Schilcher fallen. Fünf Minuten vor Schluss durfte sich auch David Swoboda in die Schützenliste eintragen und vollendete einen klaren Sieg für Wampersdorf gegen Piesting.

„Der Sieg ist auch in der Höhe sicherlich verdient. Man darf das aber nicht überbewerten, bei Piesting dürften einige gefehlt haben“, erklärte Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz.

Statistik:

Wampersdorf - Piesting 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (27.) Öztürk, 2:0 (30.) Zagiczek, 3:0 (81.) Schilcher, 4:0 (85.) Swoboda

Karten: Tatzber (73., Gelbe Karte Foul)

Wampersdorf: Colakovic, Stricker, Fiala, Öztürk, Schilcher, Julian, Schieszl (25. Swoboda), Zagiczek (68. Ehrnhofer), Camison (85. Petö), Dostal, Erben

Piesting: Herrmann, Sagir, Beck, Kornfeind (34. Kühmayer), Tasdemir, Reisner, Illibauer, Heissenberger (34. Melniceanu), Hauer, Özmen, Tatzber (84. Asavoaei)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic