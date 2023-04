Fünf Sterne für Lukas Erben

Werbung

Wampersdorf - SG Ortmann / Oed-Waldegg II 6:0. Zu Beginn des Spiels waren die Gäste noch gut im Spiel drinnen. Allerdings stieg Lukas Erben nach einer Ecke in der 13. Minute am höchsten und sorgte für die 1:0-Führung der Gastgeber. Daraufhin übernahm Wampersdorf das Kommando. In der 37. Minute gab es erneut eine gefährliche Wampersdorf-Flanke in den Sechzehner und Erben köpfte erneut ein. Nur eine Minute später landete eine Parade von Oed-Tormann Tobias Fischer genau vor Lukas Erbens Füßen. Dieser ließ sich die Chance natürlich nicht entgehen und schnürte seinen lupenreinen Hattrick und gleichzeitig die 3:0-Halbzeitführung für Wampersdorf.

Verdoppelt

Im zweiten Durchgang schienen die Gäste gebrochen, während der Wampersdorf-Topscorer noch nicht genug hatte: In der 66. Minute traf Lukas Erben nach schöner Vorarbeit von Nicolas Schilcher zum vierten Mal. Danach kamen die Oeder ein wenig besser ins Spiel und hatten durch Nikola Vucic und Jonas Bauer zwei Aluminiumtreffer, allerdings fehlte an diesem Tag das Glück. Oeds gute Phase wurde aber in der 80. Minute wieder beendet. Durch wen? Lukas Erben. Dieser vollendete mit einer schönen Einzelaktion seinen Fünferpack! In der 84. Minute konnte auch Nicolas Schilcher seine gute Leistung belohnen und netzte nach einem Abwehrfehler der Oeder zum 6:0-Endergebnis ein.

„Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute den Matchplan umgesetzt und durch unseren überragenden Striker mit Sahnetag verdient gewonnen“, freute sich Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz über den Kantersieg.

„Unsere Leistung war indiskutabel, ein Schritt zurück. Wampersdorf hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, zeigte sich Oeds Trainer Jürgen Eidler enttäuscht.

Statistik:

Wampersdorf - SG Ortmann / Oed-Waldegg II 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Erben, 2:0 (37.) Erben, 3:0 (38.) Erben, 4:0 (66.) Erben, 5:0 (80.) Erben, 6:0 (84.) Schilcher

Karten: Zagiczek (48., Gelbe Karte Foul), Dostal (61., Gelbe Karte Foul)Toifl (72., Gelbe Karte Kritik)

Wampersdorf: Swoboda, Camison (HZ. Dostal), Fiala, Colakovic (43. Aydogan), Zagiczek (82. Petö), Öztürk, Julian, Stricker, Schieszl, Erben (82. Idrizovic), Schilcher

SG Ortmann / Oed-Waldegg II: Sebesta, Kirchberger (77. Schwarz), Kaiser (60. Berisha), Hönigsberger (HZ. Juhas), Toifl, Fischer, Panzenböck (HZ. Berger), Vucic, Bauer, Schmirl (HZ. Roffeis), Graf

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Gyarmati