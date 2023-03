Spannung bis zum Schluss

In der Anfangsphase fand Wampersdorf besser ins Spiel und hatte sehr früh die Chance durch Lukas Erben in Führung zu gehen, allerdings traf der Wampersdorfer Topscorer nur Aluminium. Im anschließenden Konter machte es Yusuf Sen auf der anderen Seite des Feldes besser und netzte zur Führung für Theresienfeld ein (5.). Mit dem Vorsprung im Rücken spielte Theresienfeld auf und fand einige Torchancen vor. So auch in der 18. Minute als Sen nach einer Standardsituation sein Doppelpack schnürte und auf 2:0 für Theresienfeld stellte. Obwohl die Gäste weiterhin gut im Spiel waren, konnte Daniel Zagiczek in der 31. Minute mit einer schönen Einzelaktion nach einem Einwurf den Anschlusstreffer erzielen. In der Schlussphase der ersten Hälfte erspielte sich Theresienfeld weiterhin gute Gelegenheiten, allerdings hielt Wampersdorf-Keeper Manfred Fiala sein Team im Spiel und sorgte für den 1:2-Halbzeitstand.

Spiel gedreht?

Im zweiten Durchgang taten sich zunächst beide Mannschaften schwer wieder ins Spiel zu kommen. Erst nach etwa 20 Minuten erkannte Wampersdorf den Ernst der Lage und drehte wieder auf. Mit mehr Spielanteilen übernahmen die Hausherren das Kommando und belohnten sich für den Aufwand: In der 72. Minute kombinierte sich das Team durch die gegnerische Hälfte, ehe Lukas Erben die Hereingebe von der Seite per Kopf im Theresienfelder Tor unterbrachte – Ausgleich. Nun wollten es die Gastgeber wissen und gingen aufs Ganze. Fünf Minuten vor dem Ende landete der Ball nach einem Lattenpendlernachschuss tatsächlich wieder im Tor, allerdings entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Somit trennten sich Wampersdorf und Theresienfeld mit einem 2:2-Unentschieden.

"In Summe war das 2:2 über das Spiel gesehen okay auch wenn wir am Ende näher dran waren", resümierte Wampersdorf-Spielertrainer Andreas Kainz.

Wampersdorf - Theresienfeld 2:2 (1:2)

Sonntag, 26. März 2023, , 180 Zuseher, SR Mehmet Günes

Tore:

0:1 Yusuf Sen (5.)

0:2 Yusuf Sen (18.)

1:2 Daniel Zagiczek (31.)

2:2 Lukas Erben (72.)

Wampersdorf: M. Fiala - M. Schieszl, B. Aydogan (HZ. L. Julian) - D. Camison - N. Colakovic - D. Swoboda - L. Erben - N. Schilcher, A. Kainz (62. E. Öztürk) - S. Stricker - D. Zagiczek; M. Mozelt, A. Dostal, P. Dostal, D. Petö

Trainer: Andreas Kainz

Theresienfeld: M. Klauninger - P. Schmidt (89. S. Gräf), E. Farkas, R. Steurer - C. Bumbar, A. Hoffellner - D. Schmidt (53. M. Schmidt), F. Özdemir - B. Klimenta - S. Ramic (70. J. Seiler) - Y. Sen

Trainer: Markus Hinterreither

Karten:

Gelb: Benjamin Aydogan (41., Foul), Lukas Julian (46., Unsportl.), David Swoboda (56., Foul), Nicolas Schilcher (76., Kritik) bzw. Julian Seiler (70., Unsportl.)