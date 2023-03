Winzendorf holt umkämpften Punkt

Schon in den Anfangsminuten zeichnete sich eine schnelle, kampfbetonte Partie ab. Winzendorf und der Gast aus Wiener Neustadt schenkten sichgar nichts. Bis in Minute 22. Ein Missverständnis in der Winzendorfer Hintermannschaft nutzte Daniel Bier eiskalt aus und stellte auf 1:0 aus Sicht der Gäste. Ab diesem Zeitpunkt nahm das Spiel endgültig Fahrt auf. Chancen auf beiden Seiten blieben aber bis zum Halbzeitpfiff ungenutzt.

Weichen auf Sieg

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften spielten guten Fußball und kämpften um jeden Zentimeter. Alexander Strecker in Minute 50. aber um einen zu viel. Er kommt im Sechzehner im Zweikampf zu spät, holte seinen Gegenspieler von den Beinen. Folgerichtig entschied der Unparteiische auf Strafstoß und Rot gegen den Winzendorfer, da er der letzte Mann war. Roman Pieler ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte auf 0:2 und damit die Weichen auf Sieg.

Winzendorfer Comeback

Die Hausherren aber hatte da etwas dagegen, sammelten die letzte Kräfte zusammen und spielten in Unterzahl weiter nach vorne. Das machte sich in der 75. Minute auch bezahlt, Almir Dautovic war zur Stelle und sorgte für den Anschlusstreffer. Fortan hatten die heimischen Oberwasser, wollten unbedingt den Ausgleich. Und so kam es auch. Flecher mit Zug zum Tor, konnte von der Admira-Hintermannschaft nur mit einem Foul gestoppt werden - Elfmeter. Kapitän Florian Breimaier übernahm Verantwortung und versenkt das Runde im Eckigen zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Ausgleich sorgte Tayfun Yeni noch einmal für Aufsehen, als er nach einem Foul ebenfalls mit Rot vom Platz gestellt wurde. Am Spielstand änderte sich danachaber nichts mehr, es blieb beim 2:2-Remis.

Stimmen zum Spiel

Christopher Pühringer (Sportlicher Leiter, Winzendorf): "Am Ende ein gerechtes Remis. Alles in Allem aber eine sehr ansehnliche Partie beider Mannschaften. Die Zuschauer sind sicher auf ihre Kosten gekommen."

Winzendorf - Admira Wr. Neustadt 2:2 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Winzendorf, 110 Zuseher, SR Ahmet Akcay

Tore:

0:1 Daniel Bier (22.)

0:2 Roman Pieler (51., Elfmeter)

1:2 Almir Dautovic (75.)

2:2 Florian Breimaier (82., Elfmeter)

Winzendorf: P. Maurer - F. Breimaier - P. Pilz (86. A. Gruber) - D. Fiala (68. G. Fuchs) - L. Haas, R. Gaitzenauer - O. Jansa - F. Gaitzenauer - A. Dautovic - A. Strecker - S. Mollner (HZ. F. Flechl); N. Lusskandl, N. Mayer, P. Fischer

Trainer: Manuel Mannsfeldner

Admira Wr. Neustadt: K. Kaindl - R. Nosal - F. Pauer, B. Ibric - S. Gojanovic - P. Pauer (80. T. Yeni) - D. Bier (66. F. Kalman) - S. Zelenak, M. Kulcsar, R. Pieler - N. Langer; P. Wiesberger, E. Spitaeler, R. Matejka

Trainer: Thomas Wallner

Karten:

Gelb: Philipp Maurer (50., Kritik), Lukas Haas (53., Foul), Fabio Gaitzenauer (64., Kritik), Oliver Jansa (66., Kritik), Andreas Gruber (90., Foul) bzw. Daniel Bier (55., Foul)

Rot: Alexander Strecker (50., Torchancenverh.) bzw. Tayfun Yeni (90., Foul)