Winzendorf dreht Partie gegen Wampersdorf

Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams. Viele Zweikämpfe und kleine Fouls machten die Partie fahrig. Winzendorf dennoch bemüht, vor allem mit langen Bällen, Wampersdorfs Hintermannschaft vor Probleme zu stellen. Diese verteidigte aber konzentriert, ließ wenig zu.

Doppelter Elfmeteralarm

Rund eine halbe Stunde war gespielt da wurde Patrick Pilz im Sechzehner des Gegners gestoßen, für Schiedsrichter Pelic aber zu wenig um auf den Punkt zu zeigen. Im direkten Gegenzug rettete Gregor Fuchs als letzter Mann in allerhöchster Not, traf auch den Gegner, vorwiegend aber denn Ball. Wieder blieb die Pfeife des Unparteiischen (zurecht) stumm. Wampersdorf offensiv bis dahin nur mit wenigen Szenen, dennoch gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Eine Flanke von der linken Seite wurde von Swoboda weitergeleitet und fand so den Weg ins Tor. Mit dem 0:1 ging es dann sich in die Kabine.

Winzendorf dreht die Partie

Im zweiten Durchgang wollten die Hausherren aber das Spiel in ihre Bahn lenken, versuchten weiterhin mit langen Bällen gefährlich zu werden, das schlussendlich auch gelang. Bereits in Minute 49. glich Patrick Pilz für seine Mannschaft aus. Gut zwanzig Minuten später drehen die Hausherren dann das Spiel. Dominic Fiala war zur Stelle und traf zur viel umjubelten 2:1-Führung, bei der es am Ende auch blieb. Weil Wampersdorf in den letzten 15 Minuten des Spiels nicht mehr richtig zwingend wurde und Winzendorf konzentriert verteidigte.

30.04.2023 16:30

Statistik:

Winzendorf - Wampersdorf 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (27.) Swoboda, 1:1 (49.) Pilz, 2:1 (75.) Fiala

Karten: Mollner (86., Gelbe Karte Foul), Jansa (36., Gelbe Karte Unsportl.), Pilz (42., Gelbe Karte Unsportl.)Colakovic (90+2., Gelb/Rote Karte Foul), Colakovic (69., Gelbe Karte Foul), Camison (68., Gelbe Karte Foul), Aydogan (85., Gelbe Karte Foul)

Winzendorf: Pilz (90+1. Gaitzenauer), Breimaier, Gaitzenauer Robin, Dautovic (61. Mollner), Schober, Fiala Dominic, Flechl (90+3. Fischer), Maurer, Fuchs, Jansa (61. Haas), Strecker

Wampersdorf: Öztürk, Camison, Aydogan, Kainz (58. Spiridon), Stricker, Colakovic, Fiala Manfred, Swoboda, Julian, Erben, Schilcher (62. Dostal)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Pelic