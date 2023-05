Wöllersdorf bringt Sieg über die Zeit

Wöllersdorf - Club 83 Wr. Neustadt 2:1. Die Hausherren gingen als Favoriten in die Begegnung mit Tabellenschlusslicht Club 83. So starteten sie auch, denn Abdulkadir Sert traf bereits in der neunten Minute zur 1:0-Führung. Im Weiteren zeigte sich eine sehr kampfbetonte Partie mit harten Zweikämpfen. Ohne weitere Tore gingen die Teams mit einem 1:0-Halbzeitstand in die Kabinen.

In Unterzahl wegverteidigt

Im zweiten Durchgang zeigt sich ein ähnliches Bild wie zuvor. In der 60. Minute nutzte Wöllersdorf seine Spielkontrolle und Abdulkadir Sert schnürte mit seinem Treffer zum 2:0 einen Doppelpack. Nachdem Zoltan-Andor Palhegyi in der 75. Minute mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde mussten die Gastgeber die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten. Dies merkte man bereits in der 83. Minute als Ibrahim Tiskaya den Anschlusstreffer erzielte und die Partie wieder richtig spannend machte. Die Wöllersdorfer verteidigten aber mit Mann und Maus und brachten so die Führung über die Zeit. Somit endete das Spiel mit 2:1.

Statistik:

Wöllersdorf - Club 83 Wr. Neustadt 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (9.) Sert, 2:0 (60.) Sert, 2:1 (83.) Tiskaya

Karten: Palhegyi (75., Rote Karte sonst.), Taspazar (4., Gelbe Karte Foul), Palhegyi (43., Gelbe Karte Kritik), Kocak (52., Gelbe Karte Unsportl.)Beier (41., Gelbe Karte Foul), Qelaj (87., Gelbe Karte Foul), Ceylan (52., Gelbe Karte Foul), Streinzer (67., Gelbe Karte Kritik)

Wöllersdorf: Taspazar (90. Harbich), Fürster Ronny, Spiekermann, Fürster Rene, Kocak, Pataki, Kaindl, Sert, Palhegyi, Grabovac, Gerbrich

Club 83 Wr. Neustadt: Streinzer (84. Yildirim), Wallek, Krenn, Qelaj, Tiskaya, Gashi, Cubert, Ceylan, Beier, Wagner, Sipahi

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Oguz Koc