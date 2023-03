Wöllersdorf erkämpft Sieg in Unterzahl

Zu Beginn des Spiel fanden die Gastgeber besser in die Begegnung, obwohl sie noch keine zwingenden Torchancen herausspielen konnten. In der 15. Minute fuhr plötzlich Pottendorf einen gefährlichen Konter und Luka Tosic traf zur 1:0-Führung der Gäste. Wöllersdorf ließ sich davon aber nicht beeindrucken und konnte wenig später nach einer Standardsituation durch Rajmund Pataki ausgleichen. Das Glück hielt aber nicht lange, da kurz darauf Abwehrchef Josef Spiekermann mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Heimmannschaft ließ sich aber auch davon nicht beeindrucken und konnte kurz vor der Pause mit einem schönen Spielzug durch Zeki Kocak die 2:1-Halbzeitführung erzielen.

Im Konter entschieden

Im zweiten Durchgang bäumte sich Pottendorf auf und hatte mit einem Mann mehr auchmehr Spielanteile. Die Gäste taten sich allerdings weiterhin schwer im Erspielen von klaren Torchancen. Wöllersdorf verteidigte kompakt und fuhr immer wieder gefährliche Konter. In einer nervenaufreibenden Schlussphase fuhren die Hausherren in der 91. Minute wieder einen Konter und Burak Taspazar machte mit seinem Treffer den Sack zu. Kurz darauf brachen die Wöllersdorfer wieder in Richtung des Pottendorfer Tors auf, diesmal ließ Zoltan-Andor Palgehyi mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand endgültig auch die letzten Pottendorfer Hoffnungen erlischen.

"Es war sehr nervenaufreibend. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen, aber es war ein sehr verdienter Sieg", freute sich Wöllersdorf-Trainer Thomas Mayer über den Dreier.

Wöllersdorf - Pottendorf 4:1 (2:1)

Sonntag, 26. März 2023, Wöllersdorf, 70 Zuseher, SR Ramazan Erkus

Tore:

0:1 Luka Tosic (15.)

1:1 Rajmund Pataki (23.)

2:1 Zeki Kocak (40.)

3:1 Burak Taspazar (91.)

4:1 Zoltan-Andor Palhegyi (93.)

Wöllersdorf: P. Gerbrich, J. Spiekermann, Z. Kocak (86. B. Taspazar), B. Zöchling, R. Pataki, R. Fürster, T. Horvath, Z. Palhegyi, M. Zipfelmayer (91. M. Lukic), S. Kaindl, A. Sert (82. R. Fürster); P. Exler, C. Jandrasits

Trainer: Thomas Mayer

Pottendorf: Ö. Papak - A. Kulesh (HZ. F. Schobl) - S. Jambrich (HZ. I. Zimberi) - A. Geljic, N. Hakkan - M. Tunc - A. Kukolja - I. Brandic - M. Erben, L. Tosic - M. Stanic; F. Tichacek, M. Lechner, L. Nemeth

Trainer: Ivan Brandic

Karten:

Gelb: Marcel Zipfelmayer (55., Foul), Ronny Fürster (76., Foul), Zeki Kocak (79., Unsportl.) bzw. Mathias Gerald Erben (60., Unsportl.)

Rot: Josef Spiekermann (33., Torchancenverh.) bzw. keine