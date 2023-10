Oed und Coach Eidler trennen sich

Nach einem enttäuschenden Herbst, in dem die Kadersorgen in Oed immer größer wurden, trafen nun Trainer Jürgen Eidler und die Vereinsverantwortlichen gemeinsam die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden. „Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass sich im Winter die Wege trennen werden. Das ist natürlich legitim, wenn der Verein sagt, dass er gleich den Schnitt machen will, um in den letzten drei Herbstrunden noch einen Impuls setzen zu können“, schildert Eidler die Situation.

Ein Abschied ohne böses Blut

Es habe sich eine unterschiedliche Erwartungshaltung zwischen Trainer und Verein entwickelt. „Wir sind einfach mit den Zielen auseinandergedriftet. Um den Meistertitel mitzuspielen, scheint derzeit unerreichbar“, führt Eidler fort. „Es war eine einvernehmliche Trennung. Die Situation war einfach ausgelaugt“, erklärt Oed-Obmann Martin Dobner. Beide Seiten betonten im Guten auseinandergegangen zu sein.

Der neue Trainer steht in Oed noch nicht fest. „Wir werden das gemeinsam mit Ortmann koordinieren, da wir nun beide auf Trainersuche sind“, verweist Dobner auf den Stifter-Abschied beim Landesligisten im Winter. Interimistisch werden der spielende Sportchef David Kirchberger und Robert Roffeis mit U23-Trainer Ozan Senpinar übernehmen.