Zillingdorf am Ende souverän

Werbung

Am Ende stand ein souveräner Sieg des Tabellenführers. Zu Beginn tat sich Zillingdorf jedoch schwer. Wöllersdorf verteidigte kompakt. Zillingdorf hatte zwar mehr Ballbesitz, fand im letzten Drittel aber keine Lösungen. Wöllersdorf war im Ansatz die gefährlichere Mannschaft, spielte die durchaus aussichtsreichen Kontersituationen allerdings nie sauber zu Ende. Nach 42 Minuten brach Anil Cengiz den Bann, brachte Zillingdorf in Front. Nicht einmal 100 Sekunden später schlug der Ball neuerlich ein. Nach einer Ecke verwandelte Niklas Siklosi den zweiten Ball via Innenstange.

Wöllersdorf kämpft erfolglos

In Durchgang zwei erhöhte zunächst Christoph Suchanek für die Zillingdorfer auf 3:0. Postwendend verkürzte Rajmund Pataki für Wöllersdorf auf 3:1. Die Gäste erhöhten nochmals die Intensität, versuchten sich aufzubäumen. Trainer Thomas Mayer hätte in dieser Phase auch noch gerne einen Elfmeter gehabt. Schiedsrichter Franz Schwarzl entschied anders. Für die letzten Minuten beorderte Zillingdorf-Coach Markus Halbauer Stefan Ruffini, der gelernte Offensivmann half aufgrund der vielen Ausfälle als Innenverteidiger aus, an die vorderste Front. Mit einem Doppelpack legte Ruffini das Spiel endgültig auf Eis.

Stimmen zum Spiel

Zillingdorf-Coach Markus Halbauer: „Wöllersdorf ist relativ tief gestanden und hat den ein oder anderen Konter gefahren. Da haben wir uns recht schwer getan. Der Doppelschlag vor der Pause war wichtig. Der Sieg war nie in Gefahr.“

Wöllersdorf-Trainer Thomas Mayer: „Wir hatten in den ersten 38 Minuten drei Hochkaräter, die wir nicht fertig gespielt haben. Dann schießen sie das 1:0 und aus einem Corner, der keiner war das zweite. Beim 3:0 haben wir geschlafen. Beim Stand von 3:1 ist uns dann noch ein Elfer vorenthalten worden. In Wahrheit weiß Zillingdorf nicht, wie sie die Partie 5:1 gewonnen haben. Aber so ist Fußball.“

Tore: Heim Anil Cengiz (42.), Heim Stefan Ruffini (71.), Heim Stefan Ruffini (88.), Heim Niklas Siklosi (44.), Heim Christoph Suchanek (57.), Gast Rajmund Pataki (59.)

Zillingdorf: Daniel Kubik, Christoph Suchanek, Christoph Feichtinger, Stefan Ruffini, Niklas Siklosi, Raphael Ruffini, Markus Dumitran, Stefan Kozak, Anil Cengiz, Julian Heger, Markus Erhardt, Stefan Ostrusska, Martin Scutelnicu, Maximilian Minar, Tobias Fröhlich, Leon Reidinger, Martin Scutelnicu (70. statt Niklas Siklosi), Tobias Fröhlich (80. statt Markus Dumitran)

Wöllersdorf: Peter Exler, Zeki Kocak, Rajmund Pataki, Tamas Horvath, Tomislav Grabovac, Zoltan-Andor Palhegyi, Marcel Zipfelmayer, Stefan Kaindl, Cedrik Jandrasits, Abdulkadir Sert, Burak Taspazar, Johannes Sommer, Marko Lukic, Stefan Neubauer, Johannes Sommer (77. statt Abdulkadir Sert), Marko Lukic (80. statt Tomislav Grabovac)

Karten: Markus Dumitran (52. Gelb Unsportl.), Stefan Ruffini (66. Gelb Unsportl.), Stefan Kaindl (60. Gelb Foul), Zoltan-Andor Palhegyi (63. Gelb Unsportl.), Tamas Horvath (66. Gelb Unsportl.), Marcel Zipfelmayer (83. Gelb Foul)