Hattrick mit dem schwachen Fuß

Vor nicht einmal vier Monaten spielte Pascal Tröstl noch in der Reserve des 1. FC Union Stein. Gegen Lichtenau blühte der 19-Jährige in der Kampfmannschaft mit drei Toren auf. Innerhalb von nur zehn Minuten ebnete er per Hattrick mit dem schwächeren linken Fuß seiner Mannschaft den Sieg. „Durchsetzungsvermögen und Willenskraft“ seien die Faktoren, die ihm auf seinem Weg geholfen hätten. „Ich bin immer drangeblieben, habe immer gekämpft und bin sehr glücklich, dass ich mich jetzt so weit raufgearbeitet habe.“

Auch Trainer Robert Leutgeb ist von der Entwicklung seines Schützlings begeistert: „Ich kann mich erinnern, dass er in der Reserve jedes Mal extrem viele Chancen liegen hat lassen. Pascal hat aber sehr viel dazugelernt. Ich bin vor allem wegen seiner Kampfkraft und Schnelligkeit extrem froh, dass ich ihn habe.“

In der 17. Spielminute hängte der Jungspund gegen Lichtenau zwei Verteidiger ab und schloss mit seinem schwächeren linken Fuß eiskalt ins Eck ab, ehe er vier Minuten später nach guter Vorarbeit wieder mit links zum Schuss kam und den Ball, der leicht abgefälscht wurde, erneut im Netz unterbrachte. Nach 26 Minuten stand er dann goldrichtig und musste nur noch einschieben – abermals mit links. Der in Hochform aufspielende Tröstl, der sich aktuell im Verein pudelwohl fühlt, sollte laut Leutgeb jedoch die Kirche im Dorf lassen und weiterarbeiten, da er noch immer Potenzial nach oben hat.

Nach sieben Punkten aus vier Spielen zieht der Steiner Trainer generell eine durchaus positive Bilanz: „Ich bin sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung ist top, jeder rennt für jeden. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, einzig gegen Pöggstall haben wir einfach zu viele Chancen liegen lassen.“ Das Saisonziel, eine Platzierung zwischen Platz drei und acht zu ergattern, bleibt gleich. Die Steiner erwarten in den nächsten zwei Runden Auswärtsspiele in Krumau und Leiben.