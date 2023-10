Vom Tormann zum Goalgetter

Seit dieser Saison ist der 1. FCU Stein in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau eingegliedert. Nach acht absolvierten Spielen liegt die blutjunge Truppe von Robert Leutgeb mit 16 Punkten auf dem starken fünften Tabellenplatz, nur zwei Punkte fehlen auf den aktuellen Zweiten, die zweite Garde des Kremser Sportclubs.

Ein Grund, warum es in der neuen Liga nun besser läuft, ist mit Sicherheit die Offensive des Traditionsvereins. Mit 21 Toren stellt man eine der besten Angriffsreihen der Liga. Im Jänner 2023 sicherten sich die Steiner die Dienste von Lukas Höllriegl, der schnell zum Führungsspieler wurde und mit acht Toren aus acht Spielen aktuell der beste einheimische Torschütze der Liga ist. Dass Höllriegl heute als Stürmer agiert, hat er einer Verletzung zu verdanken: „Ich bin bis 2016 in der U23-Mannschaft und der Kampfmannschaft bei Vitis im Tor gestanden und hab mir dann einen komplizierten Fingerbruch zugezogen. Da das Ganze dann nie wirklich verheilt ist, habe ich mit meinem damaligen Trainer ausgemacht, dass ich in der Reserve im Sturm aushelfe, weil ich trotzdem spielen wollte. Ich bin dann sogar Torschützenkönig geworden. Als die Verletzung dann vollständig verheilt war, bin ich noch ein Match in der Vorbereitung im Tor gestanden, hab dann aber gesagt, dass ich Stürmer bleiben will.“

Aufgrund der Verletzung von Urgestein Severin Tanzer wurde Höllriegl, der seine Stärken in der Mannschaftsführung, Kampfkraft und im Kopfballspiel sieht, auch schnell zum Kapitän der Leutgeb-Elf. Wenn es nach dem 26-Jährigen geht, wird der Traditionsverein bald wieder um den Meistertitel mitspielen: „Ich denke, wenn wir die Mannschaft so halten können, sind wir in wenigen Jahren auf jeden Fall ganz oben dabei. Gemeinsam haben wir ein großes Potenzial und ich bin sehr froh, dass ich bei diesem Projekt in Stein Führungsspieler sein und die Reise mit den jungen Spielern gehen darf.“