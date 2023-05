Gruber und Dirvaru: Kracher am Jauerling

Paukenschlag in Maria Laach und zugleich in Loosdorf: Topstürmer Markus Gruber – bisher 40 Saisontore – und Elvis Dirvaru – zehn Saisontore – verlassen den designierten Meister der 1. Klasse West/Mitte und heuern beim SV Jauerling in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau an.

„Es hat sich so ergeben, dass Max heraufgezogen ist. Wir haben dann Gespräche geführt und er hat gesagt, dass er viele Angebote hat, aber wegen seiner Tochter auch kürzertreten und sich in der Gemeinde integrieren will“, erklärt Jauerlings Trainer Christopher Raith, der selbst am Jauerling verlängert hat. Spekulationen von einem Geldregen dementiert Raith entschieden: „Natürlich spielt Max nicht umsonst, auch Elvis nicht. Aber die beiden kosten weniger als die drei aktuellen Legionäre.“

In Loosdorf war man über die Abgänge schon informiert: „Bei Max (Anm. Markus Gruber) ist der Grund für den Wechsel einfach der Wohnortwechsel, bei Elvis (Anm. Dirvaru) wussten wir schon früh Bescheid, dass er uns verlässt“, sagt Loosdorfs Sportlicher Leiter Mathias Ringseis.

Mit Gruber und Dirvaru sei das Ziel, in den Top-Drei mitzuspielen. Vom Meistertitel will Raith aber nicht sprechen: „Den kann man nicht planen“, verweist er beispielsweise auf die vier Ausfälle, die die Jauerlinger derzeit plagen: Torhüter Kilian Zeilinger, Jan Kremser, Sebastian Werner und Fabian Kamleitner. In der jüngsten Partie, beim Auswärtsspiel in Martinsberg, hatte Jauerling knapp mit 0:1 das Nachsehen. „Wie meistens war die Niederlage nicht verdient, aber wir waren auch zu ungefährlich, vor allem in der zweiten Halbzeit“, sagt Raith.