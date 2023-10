Der Trainer glänzte als Doppeltorschütze

Oft spielt Patrick Öhlzelt heutzutage nicht mehr. Der Trainer der SG Sallingberg/Ottenschlag schreibt sich nur mehr bei Personalnot in den Kader der Kampfmannschaft, konzentriert sich sonst ganz aufs Coachen. In dieser Saison musste der 27-Jährige schon zweimal ran. Erstmals gegen Jauerling in der vierten Runde. Und jetzt wieder am Wochenende beim Heimspiel gegen Martinsberg. Dabei avancierte der Trainer zum Matchwinner.

Im Gegensatz zur Partie gegen Jauerling stand Öhlzelt diesmal als Stürmer in der Startelf und brachte die Spielgemeinschaft mit einem Doppelpack schon in der ersten Hälfte auf Siegeskurs. Der erste Treffer war ein Traumschuss nach einer präzisen Hereingabe seines Stürmerkollegen Marek Sedlacek. Aus circa 20 Metern Entfernung nahm er sich ein Herz und platzierte den Ball im Kreuzeck – keine Chance für den Torhüter. Beim zweiten Treffer sah die Situation beinahe ident aus. Wieder Sedlacek, wieder Öhlzelt, wieder Torerfolg.

In den Vordergrund stellt sich der Trainer aber nicht, ließ seine Aktionen im Spiel weitgehend unkommentiert. Er streicht die Teamleistung hervor: „Es war ein wichtiger, erkämpfter Sieg von uns!“ Ob Öhlzelt nächstes Spiel wieder ranmuss, ist unklar. Gegen Tabellenführer Pöggstall hängen die Trauben aber jedenfalls hoch.