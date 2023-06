Dazinger-Elf nach verpasster Chance „platt“

Der USV Kirchschlag war von Anfang an Feuer und Flamme für die Aufstiegschance, wirkte am Samstag aber ausgebrannt. Sektionsleiter Manfred Führer gestand, nach einem Remis gegen Weiten und der klaren Niederlage in Ottenschlag sei „schon ein bisschen Enttäuschung da.“

Die Köpfe hingen tief, Routinier Martin Kreipl richtete sie mit einer emotionalen Ansprache an die Mitspieler wieder auf, erinnerte an das starke Ergebnis, welches die Mannschaft mit zahlreichen Eigenbauspielern erreichte. „Einfach Weltklasse vom Kollegen formuliert“, ließ Führer wissen.

Die Mannschaft habe die Chance durchwegs ernstgenommen, sei nach fünf Spielen in den letzten 14 Tagen aber zu erschöpft gewesen. „Der Akku war leer, wir waren komplett platt. Bis zur Halbzeit haben wir (im Derby; Anm.) schon dreimal gewechselt. Es hat halt nicht sein sollen.“