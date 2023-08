Kirchschlager Derby-Dominanz

Nach dem tollen Saisonauftakt legte der USV Kirchschlag daheim im Derby gegen Martinsberg gleich noch einen drauf. Die Dazinger-Elf bestätigte dabei die Top-Statistik gegen die Nachbarn - sechs der jüngsten zehn Begegnungen endeten mit einem Kirchschlager Sieg. Die Martinsberger ließen sich diesmal aber nicht so leicht abschütteln.

Beide Teams waren in der ersten Hälfte mit Spielaufbau und Chancenkreation beschäftigt. Die tiefe Martinsberger Verteidigung machte den Kirchschlagern ordentlich zu schaffen. Chancen auf beiden Seiten, die beste ein Elfmeter der Martinsberger, souverän pariert durch den Kirchschlager Torhüter. Nach dem Seitenwechsel gelang Kirchschlag dann aber ein Treffer nach dem anderen. Vier Treffer in den zweiten 45 Minuten machten aus dem Derby letztlich eine klare Angelegenheit.

„Einmal gewinnt der, einmal der...“

Das untermauerte einmal mehr Kirchschlags Dominanz in Duellen mit Martinsberg. Seit 2007 war dies bereits der 21. Sieg, das Torverhältnis steht bei +16. Auf die Statistik gibt Sektionsleiter Manfred Führer aber nicht allzu viel: „Derbys haben immer andere Gesetze und man muss sich auf jeden Gegner individuell vorbereiten. Einmal gewinnt der, einmal der. Das ist nur die Momentaufnahme.“

Für Kirchschlag geht’s am Wochenende gleich in das nächste Nachbarschaftsduell. Pöggstall lädt zum zehnten Aufeinandertreffen. Führer zeigt sich optimistisch: „Da gibt’s nur eins: Vollgas!“. In Martinsberg hofft man auf die Rückkehr vieler verletzter oder abwesender Spieler, um Tabellenführer Emmersdorf das Leben schwer zu machen.