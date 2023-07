Leiben: Ein Schinkels für die Reserve

Der SV Jauerling will kommende Saison ganz vorne mitmischen. „Unser Ziel sind die Top-Drei“, sagt Trainer Christopher Raith. Und dafür haben sich die Maria Laacher verstärkt: allen voran mit Loosdorf-Goalgetter Markus Gruber, der auch gleich im ersten Test gegen Nöchling viermal traf, aber auch mit Elvis Dirvaru, dem jungen Samuel Gruber-Dinc, Thomas Glaninger, Maximilian Weber und Torhüter Peter Kiss. „Von der Qualität her sind wir noch besser geworden“, ist Raith zuversichtlich.

Foto: SV Jauerling

Auch beim USV Weiten kam es zu Veränderungen. Vor allem die Innenverteidigung ist mit Florian Furtlehner (Gottsdorf) und Rückkehrer Thomas Schmid (Petzenkirchen) neu besetzt. Zudem soll Rene Lukac den Abgang von Bruno Cernansky wettmachen. Thomas Bergwein zog es hingegen zum SV Yspertal in die 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland.

In Pöggstall schlugen die Verantwortlichen am Transfermarkt nochmals zu und holten zwei neue Legionäre. Szymon Cukier agierte zuletzt in Göstling und soll den Abgang von Martin Turcar, der aufgrund seiner beruflichen Situation weniger zur Verfügung gestanden wäre, ausgleichen. Zudem verpflichteten die Pöggstaller Samuel Centes aus der Slowakei. „Er hat gegen Zwettl II gleich zwei Tore gemacht und sein Potenzial unter Beweis gestellt“, berichtet Sportlicher Leiter Martin Aigner über den 29-Jährigen Neuzugang.

Pöggstall hat sich verstärkt: Trainer Norbert Aigner, Szymon Cukier, Samuel Centes und der Sportliche Leiter Martin Aigner (von links). Foto: USC Pöggstall

Praktisch unverändert gehen die Emmersdorfer in die neue Saison: Weder Ab- noch Zugänge gibt's zu vermelden. Aber mit Richard Schweiger und Lukas Fuchs kommen zwei vormalige U16-Kicker nun fix in den Kampfmannschaftskader. „Ich sehe noch einiges Potenzial in der Mannschaft, da ist noch einiges möglich – das werden wir herauskitzeln“, erklärt Trainer Martin Hamerschmidt, der die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen will.

In Leiben stößt lediglich Daniel Heher dazu. „Die Mannschaft ist eingespielt und das war schon in der ersten Trainingswoche zu sehen. Darauf kann man aufbauen“, freut sich Neo-Trainer Oliver Cepera. Übrigens: Mit Frenkie Schinkels kommt noch ein prominenter Neuzugang. Durch die Freundschaft mit Cepera legt der 60-Jährige den Pass nach Leiben. „Er wird aber nur in der U23 zum Einsatz kommen“, ergänzt Cepera.