Martinsberg-Youngster debütierte in der Ersten

Für Nico Liedl markierte der Samstagabend ein besonderes Datum. Da stand der 15-Jährige erstmals im Tor der Kampfmannschaft des TSU Martinsberg, feierte gegen Leiben sein Debüt. Dass dieses gegen den Top-Klub mit 0:6 verloren ging, trübte die Bilanz dabei nicht wirklich.

„Das Problem bei den Gegentoren war hauptsächlich die Abwehr“, nahm Obmann Jan Fragner seinen jungen Torhüter in Schutz. Liedl hatte bei seinem ersten Auftritt jedenfalls alle Hände voll zu tun, musste auch gleich in einem Elfmeter antreten. Bei den Gegentoren sei er chancenlos gewesen, beteuert Fragner, seine Vorderleute hätten ihn im Stich gelassen.

Obwohl das Endergebnis nicht für ihn sprach, bewies er oftmals seine Stärken durch Abfangen von Bällen oder auch durch starke Paraden. „Das Endergebnis spielte ihm nicht in die Karten, aber er war ein sehr guter Rückhalt für unsere Mannschaft. Ihn trifft so gut wie keine Schuld bei den Gegentreffern“, resümierte Fragner nach dem Spiel.

Ob Liedl noch öfters zum Einsatz kommt, steht noch offen. Routinier Marek Hanus steht in beim Heimspiel gegen Tabellenführer Pöggstall wieder zur Verfügung, für eine Änderung in nächster Zukunft müsse Liedl noch hart trainieren, so Fragner. Seine Chancen haben sich jedoch signifikant verbessert, nachdem er im ersten Spiel definitiv überzeugen konnte.