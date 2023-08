Rückt jetzt ein Zwettler Klub nach?

Erst vor wenigen Wochen hätte der ASV Gutenbrunn die Chance gehabt, sich als Vizemeister das zweite Ticket für den Aufstieg in die 1. Klasse zu schnappen. In der Relegation unterlag die Angerer-Elf Langschlag. Überhaupt formierten sich hinter Meister Albrechtsberg mit Gutenbrunn, Kirchschlag und Martinsberg gleich drei Bezirksklubs. Was ist da heuer drin?

Es läge nahe, die Gutenbrunner für die neue Saison, in der Pole Position im Titelrennen zu verorten - zumal die Mannschaft in der Transferphase keine Abgänge verzeichnete, mit Dominik Jordan, Gregor Zeinzinger und Rückkehrer Jakob Ehn sogar tendenziell verstärkt wurde.

Kirchschlag mit starker Vorbereitung

Viel Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen hatte der ASV in der Vorbereitung jedoch nicht. Nur ein einziges Vorbereitungsspiel konnte absolviert werden, da unterlag die Mannschaft Königswiesen aus der 1. Klasse Nordost in Oberösterreich knapp 2:3. Deshalb muss man Gutenbrunn noch eher in der Kategorie Wundertüte führen. Dass die 1. Klasse Waldviertel angesichts der vielen Derbys in der 2. Klasse nicht unbedingt angestrebt wird, sagte Obmann Wolfgang Pecksteiner schon im Finish der Vorsaison. Der Auftakt gegen Droß am 15. August wird also mit großem Interesse verfolgt werden.

Ein Klub, der unbedingt aufsteigen wollte, war der USV Kirchschlag. Den für die Relegation notwendigen Vizemeistertitel verpasste die Mannschaft aber auf der Zielgeraden knapp - und sah sich danach mit einem ziemlichen Aderlass konfrontiert. Gleich sieben Spieler kamen in der Transferzeit abhanden - um das etwas abzufedern, holte sich Kirchschlag mit Michal Repa einen zweiten Legionär ins Team. „Also müssen unsere Spieler, die von hinten nachrücken, noch mehr Gas geben“, sagte Sektionsleiter Manfred Führer.

Martinsberg will an Vorsaison anknüpfen

Und genau das dürfte bislang sehr gut funktionieren. Die Kirchschlager gewannen alle drei Vorbereitungsspiele, darunter ein 2:1 gegen die starke Zwettler Reserve und ein 3:1 gegen 1.-Klasse-Klub Hartl Haus. Womöglich hat sich die Abgangsflut doch nicht so dramatisch ausgewirkt, wie erst befürchtet wurde. Einen ersten Gradmesser gibt's gleich am Freitag mit dem Auswärtsspiel gegen die SG Sallingberg/Ottenschlag.

Die Spielgemeinschaft steigerte sich in der Vorbereitung kontinuierlich, blieb zwar ohne Sieg, ließ zuletzt gegen die starken Schwarzenauer aber aufhorchen - trotz 2:3-Niederlage. Mit dem breiteren Kader und Gerald Klamert, der von seiner Verletzung zurückgekehrt ist, geht es bislang bergauf. Das lässt auch auf einen Aufwärtstrend in der Saison hoffen.

Stark präsentierte sich der TSU Martinsberg bereits in der Vorsaison, legte die beste Spielzeit seit vielen Jahren hin und wurde mit 37 Punkten Vierter. Obmann Jan Fragner hofft, daran in der neuen Saison anknüpfen zu können. Die Vorbereitung lief bis auf einen Ausrutscher zum Start (0:10 gegen Fels) gut. Das erste Saisonspiel steigt gegen Liganeuling Stein, danach geht's gleich nach Kirchschlag.