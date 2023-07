Schwerer Aderlass für Kirchschlag

Noch vor wenigen Wochen galt der USV Kirchschlag als heißester Anwärter auf den Relegationsplatz, verspielte diesen in der Fülle an Nachtragsspielen im Saisonfinish aber an den ASV Gutenbrunn (der Langschlag unterlag). Nach dieser verpassten Chance sieht sich die Dazinger-Elf einem regelrechten Aderlass gegenüber. Sieben Spieler verließen Kirchschlag. Dem gegenüber steht nur ein Neuzugang.

Und auch der bereitete den Verantwortlichen etwas Bauchweh. Mit Michal Repa wurde nämlich ein zweiter Tscheche neben Langzeit-Torhüter Jiri Navratil verpflichtet. „Wir setzen auf unsere eigenen Spieler, möchten nicht mit vielen Legionären spielen. Zwei ist wirklich das absolute Maximum“, betont Sektionsleiter Manfred Führer.

Die vielen Abgänge erwischten den Verein auf dem kalten Fuß. „Hätte es mit dem Aufstieg geklappt, wären es sicher weniger gewesen“, meint Führer. Seine Erklärung klingt durchaus plausibel. Die Youngster Johannes Braun, Kevin Hackl, Simon Ableitinger aus der aufgelösten U15-Landesliga-Truppe schlossen sich Gebietsligist Kottes an, Samuel Sartori kehrte zu Raxendorf in die 1. Klasse zurück. Dazu ging Armin Ruth retour nach Zwettl und Gregor Zeinzinger nach Gutenbrunn. Daniel Blabensteiner legt eine Pause ein.

„Es tut weh, dass so viele weg gehen. Wir setzen sehr stark auf die eigenen Spieler, machen das gute Arbeit. Das bleibt natürlich auch den umliegenden Vereinen nicht verborgen, weckt Begehrlichkeiten“, sagt Führer, der selbst erlebte, wie schwer es ist, Spieler aus der Umgebung zu bekommen. „Österreicher gab es keine und Legionäre wollten wir nicht mehr“, meint Führer. „Also müssen unsere Spieler, die von hinten nachrücken, noch mehr Gas geben.“ Dass Kirchschlag wie in der Vorsaison im Spitzenfeld des Liga mithalten wird können, erscheint aber ausgeschlossen.

Einiges an Betrieb war auch bei der SG Sallingberg/Ottenschlag, der im Herbst Dominik Sedlacek wegen eines Auslandssemesters nicht zur Verfügung steht. Zudem wurden die Wiener Edin Delalic und Ali Celik abgegeben. Im Gegenzug kehrte Vereinsurgestein Roland Gaderer aus Schwarzenau zurück. Mit Dominik Suda gibt's auch einen neuen Legionär - er kam aus dem deutschen Unterhaus. Auch neu bei der SG sind Albert Ademaj, Hannes Jahn, die ihre Wohnsitze in die Gegend verlegten, nun auch ihre Spielerpässe. Aus der U15 wird Jakob Manhartsberger raufgezogen.

„Außerdem kehrt Gerhard Klamert nach längerer Verletzung wieder zurück, was auch eine Art Neuzugang ist“, sagt der Sportliche Leiter Philipp Hammerl. „Wir sind wieder sehr gut aufgestellt, konnten den Kader verbreitern.“ So ganz läuft das Werkel aber noch nicht. Der erste Test mit vielen Ausfällen ging gegen Nondorf 1:4 verloren. Hammerl: „Für den ersten Test war es ganz ok. Mehr als Bewegungstherapie war es aber nicht.“

Ruhig blieb es in der Übertrittszeit beim TSU Martinsberg und dem ASV Gutenbrunn. Während Gutenbrunn seine Neuzugänge Dominik Jordan sowie die Rückkehrer Gregor Zeinzinger und Jakob Ehn schon länger unter Dach und Fach gebracht hatte, die Suche nach einem Wunsch-Mittelfeldspieler nicht mit Nachdruck bestritt, wie Obmann Wolfgang Pecksteiner sagte, begnügte sich Martinsberg überhaupt damit, einen Spieler aus dem U15-Landesliga-Team hochzuziehen: Nico Liedl. „Er ist ein Martinsberger, daher lag nahe, dass er für uns spielt“, erklärt Obmann Jan Fragner. „Das ist aber die einzige Veränderung am Kader.“