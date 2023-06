„Wir haben sie hergespielt, dass es eine Freude war“

„Es war mit das Beste, was wir diese Saison gezeigt haben“, sagte Kirchschlag-Sektionsleiter Manfred Führer, und traf damit genau ins Schwarze. Obwohl die Hausherren im Derby gegen Gutenbrunn einen schlimmen Spielverlauf erwischten, nach etwa zehn Sekunden das 0:1 („Wir haben noch nicht einmal den Ball berührt.“) und kurz nach dem verdienten Ausgleich wieder das 1:2 per Elfer kassierten, kämpfte sich die Dazinger-Elf immer wieder ins Spiel.

Auffällig war wie zuletzt gegen Jauerling der hohe Aufwand, den die Kirchschlager dabei betrieben. „Wir haben Gutenbrunn hergespielt, dass es eine Freude war“, jubelte Führer. „92 Minuten lang waren wir total da, sind den Gegner richtig hoch angerannt.“ Auch Gutenbrunns Obmann Wolfgang Pecksteiner bestätigte: „Sie haben uns überhaupt keinen Platz gelassen. Es war nicht unser Tag, dabei hätte es gut angefangen.“

Warum es jetzt, am Ende der Saison, besser läuft als noch zu Beginn des Frühjahres? „Es spielt sich alles im Kopf ab. Dann passiert es schnell, dass auf einmal alles leichter von der Hand geht. Im Moment wird es besser“, erklärt Führer. Im nächsten Nachbarsduell gegen Pöggstall möchte er mit einer ebenso guten Leistung den nächsten Sieg einfahren. „Das wird Hardcore, ein richtiges Derby. Wir wollen genauso auftreten wie gegen Gutenbrunn“, so der Funktionär. Aufzupassen gilt es auf Pöggstalls Neuzugang Erik Cikos, im Frühjahr aus der zweiten polnischen Liga gekommen. „Schauen wir mal, wie gut ihr Superstar wirklich ist. Am liebsten wär mir, dass wir uns nicht mit ihm beschäftigen müssen, weil er uns nur nachrennt.“