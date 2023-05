Sieg trotz schwacher Leistung

Albrechtsberg - Martinsberg 2:0. Im Nachtragsspiel der 17. Runde gegen den Tabellenneunten musste der souveräne Tabellenführer nicht lange auf den ersten Treffer im Spiel warten. Bereits in der elften Minute ging die Mannschaft von Trainer Jochen Markel in Führung. Nach einem Eckball auf die zweite Stange schloss Goalgetter Michal Krcmarik per Fuß ab. Der Ball klatschte an den Pfosten und ging von Martinsberg-Torhüter Marek Hanus ins eigene Tor. Trotz der 1:0 Führung im Rücken taten sich die Heimischen danach schwer, Chancen herauszuspielen. Mit dem 1:0 ging es dann auch in die Pause.

27. Saisontreffer von Michal Krcmarik

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber nur schwer in die Gänge und taten sich gegen defensiv agierende und ersatzgeschwächte Martinsberger schwer. Vor 90 Zuschauern durften die Albrechtsberger dann kurz vor dem Ende der Partie das zweite Mal jubeln. Michal Krcmarik wurde perfekt ins Szene gesetzt und sorgte mit seinem bereits 27. Saisontreffer für das vorentscheidende 2:0 im Spiel. Der Herbstmeister brachte die Führung dann über die Zeit und durfte sich über seinen 15 Saisonsieg im 16 Spiel freuen.

Stimmen zum Spiel

Albrechtsberg-Sektionsleiter Christian Strasser: „Die Leistung von uns war unter jeder Kritik. Das war der schlechteste Auftritt seit Langem.“

Statistik:

Albrechtsberg - Martinsberg 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (11., Eigentor) Hanus, 2:0 (86.) Krcmarik

Karten: Haidl (39., Gelbe Karte Foul)

Albrechtsberg: Ivanov, Haidl Florian (69. Strasser), Steyrer, Teufel (57. Gromann), Kuznik, Öttl, Krcmarik Michal, Krcmarik Lukas, Markel, Donabaum, Pichler Melvin

Martinsberg: Ableitinger, Schildorfer (71. Lammeraner), Hanus, Pritz, Temper, Sikora, Miant, Fragner, Rossmann, Gauc, Plieweis (79. Hofer)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Lukas Scharl